Panorama

Ein ITA-Airways-Flug von Paris nach Rom musste wegen eines medizinischen Notfalls nach Zürich ausweichen. Für eine 61-jährige Australierin kam jede Hilfe zu spät.

Eine 61-jährige Australierin ist am Montagabend, 19. Oktober 2026, nach einer Notlandung am Flughafen Zürich gestorben. Die Frau hatte an Bord des ITA-Airways-Flugs AZ325 von Paris nach Rom schwere gesundheitliche Probleme erlitten. Der Pilot entschied deshalb, die Maschine nach Zürich umzuleiten.

Zwei Ärzte leisten Erste Hilfe an Bord

Die Kabinenbesatzung kümmerte sich um die Passagierin. Zwei mitreisende Ärzte unterstützten die Rettungsversuche und setzten dabei auch einen Defibrillator ein.

Währenddessen bereitete sich der Flughafen Zürich auf die Ankunft der Maschine vor. Rettungskräfte standen bereit, um die medizinische Versorgung nach der Landung zu übernehmen.

Passagierin stirbt am Flughafen Zürich

Die Frau wurde nach der Landung in eine Ambulanz gebracht. Trotz der Rettungsversuche starb sie noch auf dem Rollfeld. Der Todesfall wurde von Quellen der Fluggesellschaft sowie laut blue News von der Kantonspolizei Zürich bestätigt. Nach dem Rettungseinsatz setzte die Maschine ihren Flug nach Rom-Fiumicino fort.