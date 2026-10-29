Mit dem Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile ist ein Forschungsteam um den Astronomen Matthew Holman auf einen bislang unbekannten Himmelskörper gestossen. Dieser trägt die vorläufige Bezeichnung 2026 ED138 und kreist weit ausserhalb der Neptunbahn um die Sonne. Ob er künftig zu den offiziell anerkannten Zwergplaneten zählt, ist noch offen.

Wie gross ist 2026 ED138?

Der Durchmesser des neu entdeckten Objekts wird auf 600 bis 1500 Kilometer geschätzt. Damit könnte es zu den grössten Zwergplanetenkandidaten unseres Sonnensystems gehören. Für eine genauere Bestimmung sind weitere Messungen nötig.

Auch seine Entfernung ist bemerkenswert: 2026 ED138 befindet sich rund 46 Astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. Eine AE entspricht dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne. Pluto ist mit durchschnittlich rund 40 AE etwas näher an der Sonne.

Was fehlt zur Anerkennung als Zwergplanet?

Bisher hat die Internationale Astronomische Union (IAU) fünf Zwergplaneten anerkannt: Pluto, Ceres, Eris, Haumea und Makemake.

Damit 2026 ED138 ebenfalls in diese Kategorie fällt, muss er bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Einige davon erfüllt er bereits, andere gelten als sehr wahrscheinlich. Unklar ist vor allem noch, ob seine Masse ausreicht, damit ihn die eigene Schwerkraft annähernd kugelförmig werden lässt. Weitere Beobachtungen sollen darüber Aufschluss geben.