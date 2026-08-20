Neuer Lidl-Rückruf: Bakterien in Milchprodukt gefunden
In Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde ruft Lidl Schweiz das Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» wegen des Nachweises von Bacillus cereus zurück. Bei bestimmten Personengruppen können ernste Krankheitsverläufe auftreten.
Lidl: Rückruf von High Protein Pudding
Vom Rückruf betroffen ist das Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026. Es wurde Bacillus cereus nachgewiesen. Bacillus cereus kann
der Auslöser für Magen-/Darmerkrankungen sein.
Das betroffene Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» wurde an allen Lidl-Schweiz-Standorten verkauft.
Vom Rückruf betroffen ist ausschliesslich der «Milbona High Protein Pudding Schoko» in der 200-Gramm-Packung des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026.
Andere Produkte des Lieferanten, die bei Lidl Schweiz erhältlich sind, sowie weitere Artikel der Marke Milbona sind nicht vom Rückruf betroffen.
Rückrufaktion: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?
Das Bakterium Bacillus cereus kann Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, älteren Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem sind auch schwerere Verläufe möglich. Betroffene Kundinnen und Kunden sollten das zurückgerufene Produkt deshalb nicht konsumieren.
Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.