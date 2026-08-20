Neuer Lidl-Rückruf: Bakterien in Milchprodukt gefunden

Panorama

Bei Lidl gibt es eine neue Rückrufaktion bei einem Protein-Milchprodukt. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt dazu wissen?

In Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde ruft Lidl Schweiz das Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» wegen des Nachweises von Bacillus cereus zurück. Bei bestimmten Personengruppen können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Lidl: Rückruf von High Protein Pudding

Vom Rückruf betroffen ist das Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026. Es wurde Bacillus cereus nachgewiesen. Bacillus cereus kann

der Auslöser für Magen-/Darmerkrankungen sein.

Das Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» wird aktuell von Lidl zurückgerufen. Bild: Lidl/ Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Das betroffene Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» wurde an allen Lidl-Schweiz-Standorten verkauft.

Vom Rückruf betroffen ist ausschliesslich der «Milbona High Protein Pudding Schoko» in der 200-Gramm-Packung des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026.

Andere Produkte des Lieferanten, die bei Lidl Schweiz erhältlich sind, sowie weitere Artikel der Marke Milbona sind nicht vom Rückruf betroffen.

Rückrufaktion: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?

Das Bakterium Bacillus cereus kann Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, älteren Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem sind auch schwerere Verläufe möglich. Betroffene Kundinnen und Kunden sollten das zurückgerufene Produkt deshalb nicht konsumieren.

Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.