Die Generalkonferenz für Mass und Gewicht (CGPM) hat in Versailles bei Paris das Ende der Schaltsekunde beschlossen. Damit sollen technische Störungen verhindert werden. Für die Bevölkerung ändert sich hingegen kaum etwas. Ab wann genau soll die koordinierte Weltzeit (UTC) nicht mehr durch Schaltsekunden an die Erdrotation angeglichen werden?

Wann wird die Schaltsekunde abgeschafft?

Die Abschaffung der Schaltsekunde tritt am 20. Mai 2027 in Kraft. Ab diesem Datum darf die koordinierte Weltzeit (UTC) um bis zu 3600 Sekunden, also eine ganze Stunde, von der astronomischen Zeit abweichen. Bisher lag die erlaubte Differenz bei höchstens 0,9 Sekunden. Durch die neue Regelung sollen über mehrere Jahrhunderte keine Anpassungen mehr notwendig sein.

Warum wird die Schaltsekunde abgeschafft?

Die Zeit auf unseren Uhren richtet sich nach der koordinierten Weltzeit (UTC), die mithilfe von Atomuhren bestimmt wird. Diese messen die Zeit äusserst gleichmässig. Anders verhält es sich mit der Erdrotation: Ihre Geschwindigkeit schwankt unter anderem durch die Anziehungskräfte von Mond und Sonne sowie durch Veränderungen im Erdinnern.

Damit die Atomzeit und die astronomische Zeit nicht zu stark voneinander abweichen, wurden bisher bei Bedarf Schaltsekunden eingefügt. Seit der Einführung dieses Verfahrens im Jahr 1972 geschah dies insgesamt 27 Mal, zuletzt Ende 2016.