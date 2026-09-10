Panorama

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zeigt eine neue Umfrage ein enges Rennen zwischen AfD und SPD. Die CDU erreicht dagegen nur noch 7 Prozent.

In Mecklenburg-Vorpommern wird am 20. September ein neuer Landtag gewählt. Wenige Tage vor der Abstimmung zeichnet eine neue Umfrage ein für die CDU schwieriges Bild. In einer aktuellen INSA-Erhebung im Auftrag des «Nordkurier» erreicht die CDU nur noch 7 Prozent. Stärkste Kraft wäre demnach die AfD mit 36 Prozent, gefolgt von der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit 33 Prozent.

AfD liegt bei 36 Prozent, SPD bei 33 Prozent

Die Umfrage sieht derzeit folgende Kräfteverhältnisse:

AfD: 36 Prozent

SPD: 33 Prozent

Linke: 11 Prozent

CDU: 7 Prozent

Grüne: 5 Prozent

BSW: 4 Prozent

Weitere Parteien werden zusammen mit 4 Prozent ausgewiesen. Die FDP erscheint in der veröffentlichten Auswertung nicht separat.

Damit liegen zwischen AfD und SPD in der INSA-Umfrage nur noch drei Prozentpunkte.

Die SPD hat gegenüber der vorherigen INSA-Erhebung vier Prozentpunkte hinzugewonnen, während die AfD bei 36 Prozent bleibt.

Auch eine zweite Umfrage sieht AfD und SPD eng beieinander

Dass das Rennen an der Spitze enger geworden ist, zeigt auch eine weitere aktuelle Erhebung.

Infratest dimap sieht die AfD bei 35 Prozent und die SPD bei 32 Prozent. Die konkreten Werte unterscheiden sich damit leicht von der INSA-Erhebung, das grundsätzliche Bild an der Spitze ist jedoch ähnlich.