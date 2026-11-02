Gleicher Jahresverbrauch, unterschiedliche Energiekosten: Für Kundinnen und Kunden von Repower in Graubünden gewinnt ab Januar 2027 die Verteilung des Stromverbrauchs über das Jahr an Bedeutung. Beim Standardprodukt Grischunpower wird die Energie im Winter teurer als im Sommer. Die Änderung betrifft Repower-Kunden mit diesem Produkt – nicht automatisch sämtliche Haushalte im Kanton.

Welche Energiepreise gelten ab 2027?

Die veröffentlichten Tarifunterlagen nennen für Grischunpower folgende Ansätze:

Zeitraum Energiepreis pro Kilowattstunde, ohne Mehrwertsteuer Januar bis März sowie Oktober bis Dezember 10,90 Rappen April bis September 7,60 Rappen

Hinzu kommen insbesondere Netznutzung, Messung, Abgaben und Mehrwertsteuer. Die beiden Werte sind deshalb nicht der vollständige Strompreis.

Repower begründet die saisonale Aufteilung unter anderem damit, dass im Sommer mehr erneuerbare Energie verfügbar ist.

Gleicher Verbrauch: So unterscheiden sich zwei Haushalte