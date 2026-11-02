Gleicher Jahresverbrauch, unterschiedliche Energiekosten: Für Kundinnen und Kunden von Repower in Graubünden gewinnt ab Januar 2027 die Verteilung des Stromverbrauchs über das Jahr an Bedeutung. Beim Standardprodukt Grischunpower wird die Energie im Winter teurer als im Sommer. Die Änderung betrifft Repower-Kunden mit diesem Produkt – nicht automatisch sämtliche Haushalte im Kanton.
Welche Energiepreise gelten ab 2027?
Die veröffentlichten Tarifunterlagen nennen für Grischunpower folgende Ansätze:
Zeitraum
Energiepreis pro Kilowattstunde, ohne Mehrwertsteuer
Januar bis März sowie Oktober bis Dezember
10,90 Rappen
April bis September
7,60 Rappen
Hinzu kommen insbesondere Netznutzung, Messung, Abgaben und Mehrwertsteuer. Die beiden Werte sind deshalb nicht der vollständige Strompreis.
Repower begründet die saisonale Aufteilung unter anderem damit, dass im Sommer mehr erneuerbare Energie verfügbar ist.
Gleicher Verbrauch: So unterscheiden sich zwei Haushalte
Wie wirkt sich die Verteilung aus? Wir haben zwei fiktive Haushalte mit jeweils 4500 Kilowattstunden Jahresverbrauch verglichen. Beide beziehen Grischunpower.
Modellrechnung für 2027
Gleichmässige Verteilung
Höherer Winterverbrauch
Verbrauch Januar–März und Oktober–Dezember
2250 kWh
3150 kWh
Verbrauch April–September
2250 kWh
1350 kWh
Winteranteil
50%
70%
Kosten nur für Energie, inklusive 8,1 Prozent MWST
449.97 Franken
482.07 Franken
Ergebnis: Der zweite Haushalt bezahlt für die Energie rund 32.10 Franken mehr, obwohl er über das Jahr gleich viel Strom bezieht.
Berechnung: Winterverbrauch × 0,109 Franken plus Sommerverbrauch × 0,076 Franken; anschliessend zuzüglich 8,1 Prozent Mehrwertsteuer. Die Beträge zeigen ausschliesslich die Energielieferung. Netz- und Messkosten sowie Abgaben sind nicht enthalten. Die Verbrauchsanteile sind frei gewählte Beispiele, keine Aussage über einen typischen Haushalt. Grundlage sind die Repower-Tarife 2027.
Wird die Stromrechnung trotzdem günstiger?
Repower nennt in seiner Mitteilung einen Beispielhaushalt mit 4500 Kilowattstunden Jahresverbrauch: Dessen gesamte Stromkosten sinken demnach von rund 1469 auf 1449 Franken inklusive Mehrwertsteuer – eine Entlastung um rund 20 Franken.
Diese Unternehmensrechnung ist von unseren beiden Energiebeispielen zu unterscheiden. Repower weist selbst darauf hin, dass der tatsächliche Rechnungsbetrag vom individuellen Verbrauch und den Gemeindeabgaben abhängt. Die genannten 1449 Franken sind somit keine allgemeingültige Jahresrechnung für jeden Haushalt.
Was ihr vor dem Jahreswechsel prüfen könnt
Ein Blick auf die eigene Rechnung und die Verbrauchsdaten hilft bei der Einordnung:
Welches Energieprodukt und welcher Netztarif stehen auf eurer Rechnung?
Wie viel Strom verbraucht ihr von Oktober bis März, wie viel von April bis September?
Welche festen Kosten und Gemeindeabgaben kommen hinzu?
Repower erklärt, dass Kundinnen und Kunden mit Smart Meter ihre Messdaten im Portal MIAENERGIA abrufen können. Damit lässt sich die eigene Verbrauchsverteilung überprüfen.
Zusätzlich bietet Repower ab 2027 den freiwilligen Wahltarif Optima an. Dort unterscheiden sich Energie- und Netznutzungspreise auch nach Tageszeit. Dieser Tarif ist vom saisonalen Standardangebot zu unterscheiden. Ob er sich lohnt, hängt davon ab, wann ein Haushalt Strom benötigt und welchen Verbrauch er verschieben kann.