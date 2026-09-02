Neue Funktion bei TWINT: Das kannst du ab jetzt mit der App machen

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TWINT ergänzt seine App um ein neues Feature. Was ändert sich für Nutzerinnen und Nutzer?

TWINT erweitert seine App um eine Einkaufsliste. Seit dem 2. September 2026 können die mehr als sechs Millionen Nutzerinnen und Nutzer damit Einkäufe planen und sich mit anderen Personen organisieren. Die neue Funktion setzt damit bereits vor dem Bezahlen an.

TWINT: Einkaufsliste kann gemeinsam bearbeitet werden

In der TWINT App lassen sich beliebig viele Einkaufslisten anlegen. Zur Auswahl steht ein Katalog mit rund 1'500 Artikeln. Über eine Suchfunktion können Produkte daraus hinzugefügt werden. Fehlt ein Artikel im Katalog, lässt er sich separat erfassen.

Weitere Personen können per Code zu einer Liste eingeladen werden. Sie können anschliessend selbst Produkte ergänzen oder bereits gekaufte Artikel abhaken. Änderungen werden laufend synchronisiert und sind für alle Beteiligten sichtbar.

Die Funktion kann beispielsweise für einen gemeinsamen Haushalt, im Büro oder bei der Organisation einer Veranstaltung eingesetzt werden.

TWINT erweitert den Funktionsumfang der App

Beim Einkauf lassen sich die Produkte auf der Liste als eingekauft markieren. Anschliessend kann an der Kasse mit TWINT bezahlt werden.

«Mit der Einkaufsliste bringen wir eine Funktion in die TWINT App, die einen echten Alltagsbedarf auf einfache und intuitive Weise löst. Damit verankern wir TWINT noch stärker im Alltag, vom Einkaufszettel bis zum Bezahlen», sagt TWINT CEO Markus Kilb.

Bereits zuvor kamen Funktionen hinzu, die über die reine Zahlung hinausgehen. So können Kundenkarten hinterlegt werden. Zudem gibt es ein Widget, über das das Bezahlen und weitere Anwendungen vom Sperrbildschirm aus aufgerufen werden können.