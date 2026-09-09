Ein Geldschein steckt plötzlich unter dem Scheibenwischer des eigenen Autos. Was zunächst nach einem glücklichen Zufall aussieht, kann Teil eines gezielten Ablenkungsmanövers sein. In Italien sorgt derzeit eine Diebstahlmasche für Aufsehen, bei der Täter einen 50-Euro-Schein an geparkten Fahrzeugen platzieren.
So funktioniert der Trick mit dem 50-Euro-Schein
Als Tatorte dienen laut italienischen Medien insbesondere öffentliche Parkplätze sowie Stellplätze vor Supermärkten. Die Täter platzieren einen 50-Euro-Schein so an der Windschutzscheibe, dass er unter dem Scheibenwischer steckt.
Entscheidend ist der Zeitpunkt, zu dem der Geldschein bemerkt wird. Die Betroffenen sind häufig bereits zum Auto zurückgekehrt, haben ihre Einkäufe verstaut und sitzen hinter dem Steuer. Tasche, Smartphone oder Portemonnaie befinden sich möglicherweise bereits im Fahrzeug.
Fällt der Blick dann auf den Geldschein, liegt eine Reaktion nahe: noch einmal kurz aussteigen und die Banknote holen. Genau darauf warten die Täter.
Wenige Sekunden können den Dieben reichen
Während die Fahrerin oder der Fahrer vor dem Auto mit dem Geldschein beschäftigt ist, nähert sich ein Komplize dem Fahrzeug. Ist eine Tür nicht verriegelt, können innerhalb weniger Sekunden Gegenstände aus dem Innenraum verschwinden – etwa Handtasche, Smartphone oder Portemonnaie.
Noch gravierender kann es werden, wenn der Motor bereits läuft und der Schlüssel im Fahrzeug bleibt. Italienische Medien berichten, dass der Ablenkungsmoment auch genutzt werden kann, um das gesamte Auto zu entwenden.
Der 50-Euro-Schein ist damit nicht das eigentliche Ziel des Tricks. Er dient lediglich dazu, die Aufmerksamkeit der Betroffenen vom Fahrzeug wegzulenken.
Ähnlicher Trick funktioniert mit einer Plastikflasche
Das Prinzip ist nicht auf Geldscheine beschränkt. Bei einer weiteren beschriebenen Variante platzieren Täter eine Plastikflasche im Bereich eines Rades. Sobald das Auto anfährt, entsteht ein ungewöhnliches Geräusch.
Die Fahrerin oder der Fahrer hält an und steigt aus, um nachzusehen. Bleibt das Auto währenddessen offen, können die Täter erneut versuchen, Wertsachen aus dem Innenraum zu stehlen.
Beide Varianten funktionieren nach demselben Muster: Die Kriminellen erzeugen bewusst eine ungewöhnliche Situation und hoffen darauf, dass die Fahrerin oder der Fahrer spontan reagiert und das Fahrzeug für einen kurzen Moment ungesichert zurücklässt.
Was tun, wenn ein Geldschein am Auto steckt?
Wer einen verdächtigen Geldschein erst bemerkt, nachdem er bereits im Fahrzeug sitzt, sollte nicht hektisch reagieren. Ist die Situation sicher und das Fahrzeug fahrbereit, kann es sinnvoll sein, zunächst vom Parkplatz wegzufahren und erst an einem übersichtlichen Ort anzuhalten.
Wer direkt nachsehen möchte, sollte zuvor den Motor ausschalten, den Schlüssel mitnehmen und das Fahrzeug vollständig verriegeln. Wertsachen sollten grundsätzlich nicht offen sichtbar im Auto zurückbleiben.
Wer in der Umgebung verdächtige Personen beobachtet oder einen konkreten Diebstahlversuch bemerkt, sollte sich an die Polizei wenden.
Fälle werden derzeit vor allem aus Rom gemeldet
Die aktuellen Berichte über die 50-Euro-Masche beziehen sich vor allem auf den Norden der italienischen Hauptstadt Rom.
Der «Corriere della Sera» berichtete Anfang September über eine zunehmende Zahl entsprechender Vorfälle und Warnungen in lokalen sozialen Netzwerken. Auch italienische Medien griffen die Masche anschliessend auf. Dass derzeit auch in der Schweiz eine vergleichbare Häufung von Fällen auftritt, ist nicht belegt.
Für Schweizerinnen und Schweizer, die mit dem Auto nach Italien reisen, ist der Trick dennoch relevant: Ein vermeintlicher Geldfund am eigenen Fahrzeug sollte insbesondere auf grossen und stark frequentierten Parkplätzen nicht dazu führen, das Auto unverschlossen oder mit laufendem Motor zurückzulassen.