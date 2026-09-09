Panorama

Ein 50-Euro-Schein unter dem Scheibenwischer sieht nach einem unverhofften Fund aus. Doch genau damit locken Diebe derzeit Autofahrer aus ihren Fahrzeugen.

Ein Geldschein steckt plötzlich unter dem Scheibenwischer des eigenen Autos. Was zunächst nach einem glücklichen Zufall aussieht, kann Teil eines gezielten Ablenkungsmanövers sein. In Italien sorgt derzeit eine Diebstahlmasche für Aufsehen, bei der Täter einen 50-Euro-Schein an geparkten Fahrzeugen platzieren.

So funktioniert der Trick mit dem 50-Euro-Schein

Als Tatorte dienen laut italienischen Medien insbesondere öffentliche Parkplätze sowie Stellplätze vor Supermärkten. Die Täter platzieren einen 50-Euro-Schein so an der Windschutzscheibe, dass er unter dem Scheibenwischer steckt.

Entscheidend ist der Zeitpunkt, zu dem der Geldschein bemerkt wird. Die Betroffenen sind häufig bereits zum Auto zurückgekehrt, haben ihre Einkäufe verstaut und sitzen hinter dem Steuer. Tasche, Smartphone oder Portemonnaie befinden sich möglicherweise bereits im Fahrzeug.

Fällt der Blick dann auf den Geldschein, liegt eine Reaktion nahe: noch einmal kurz aussteigen und die Banknote holen. Genau darauf warten die Täter.

Wenige Sekunden können den Dieben reichen

Während die Fahrerin oder der Fahrer vor dem Auto mit dem Geldschein beschäftigt ist, nähert sich ein Komplize dem Fahrzeug. Ist eine Tür nicht verriegelt, können innerhalb weniger Sekunden Gegenstände aus dem Innenraum verschwinden – etwa Handtasche, Smartphone oder Portemonnaie.

Noch gravierender kann es werden, wenn der Motor bereits läuft und der Schlüssel im Fahrzeug bleibt. Italienische Medien berichten, dass der Ablenkungsmoment auch genutzt werden kann, um das gesamte Auto zu entwenden.

Der 50-Euro-Schein ist damit nicht das eigentliche Ziel des Tricks. Er dient lediglich dazu, die Aufmerksamkeit der Betroffenen vom Fahrzeug wegzulenken.