Nach Tour am Pizol: Vermisste 21-Jährige tot im Raum Vilters aufgefunden
Die seit Mittwoch vermisste 21-Jährige war vor ihrem Verschwinden am Pizol unterwegs. Sie hatte den Garmil bestiegen und dessen Gipfel gegen Mittag erreicht. Danach bestand kein Kontakt mehr zu ihr.
Am Montagnachmittag, 21. September, entdeckten Rettungskräfte die junge Frau kurz nach 16 Uhr leblos in abschüssigem Gelände im Raum Vilters.
Keine Hinweise auf Dritteinwirkung
Dem Fund war eine intensive Suche im Raum Vilters vorausgegangen. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen laut Kantonspolizei St. Gallen nicht vor.
Nach bisherigem Stand dürfte die Frau verunfallt sein. Weitere Angaben zu den Umständen wurden in der Polizeimeldung nicht gemacht.
Polizei und Rettungskräfte im Einsatz
An der Suche waren die Kantonspolizei St. Gallen und die Alpine Rettung Ostschweiz beteiligt. Dabei kamen auch Diensthunde zum Einsatz.
Bei der Bergung unterstützte zudem die Rega mit einem Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Ostschweiz.