Panorama

Eine seit Mittwoch vermisste 21-Jährige ist am Montag im Raum Vilters tot aufgefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen Unfall handeln.

Die seit Mittwoch vermisste 21-Jährige war vor ihrem Verschwinden am Pizol unterwegs. Sie hatte den Garmil bestiegen und dessen Gipfel gegen Mittag erreicht. Danach bestand kein Kontakt mehr zu ihr.

Am Montagnachmittag, 21. September, entdeckten Rettungskräfte die junge Frau kurz nach 16 Uhr leblos in abschüssigem Gelände im Raum Vilters.

Keine Hinweise auf Dritteinwirkung

Dem Fund war eine intensive Suche im Raum Vilters vorausgegangen. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen laut Kantonspolizei St. Gallen nicht vor.

Nach bisherigem Stand dürfte die Frau verunfallt sein. Weitere Angaben zu den Umständen wurden in der Polizeimeldung nicht gemacht.

Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

An der Suche waren die Kantonspolizei St. Gallen und die Alpine Rettung Ostschweiz beteiligt. Dabei kamen auch Diensthunde zum Einsatz.

Bei der Bergung unterstützte zudem die Rega mit einem Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Ostschweiz.