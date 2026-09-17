Panorama

Nach dem Tod von Schauspieler Ralf Richter hat sein Umfeld eine Spendenaktion für einen würdevollen Abschied gestartet. Das ursprüngliche Spendenziel ist bereits deutlich übertroffen.

Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Der deutsche Schauspieler wurde vor allem durch seine Rollen in «Das Boot» und der Kultkomödie «Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding» bekannt. Seine Kinder Aline und Maxwell Richter machten seinen Tod öffentlich. Nach dem Tod ist aus dem Umfeld der Familie eine Spendenaktion zur Unterstützung seiner Familie eingerichtet worden.

Ralf Richter: Spendenaufruf für «würdevollen Abschied» gestartet

Die Aktion läuft über die Plattform GoFundMe. Nach Angaben auf der Spendenseite wurde sie von Menschen aus dem Umfeld der Familie initiiert und wird von Muriel Tacke organisiert. Die Familie sei über die Spendenaktion informiert und mit deren Durchführung einverstanden.

Unterstützt werden sollen Richters Kinder Maxwell und Aline sowie seine Enkel Justin und Mila. Laut den Organisatoren steht die Familie neben der Trauer vor den finanziellen Belastungen eines würdevollen Abschieds und könne diese Kosten nicht allein tragen.

Maxwell Richter unterstützt den Aufruf öffentlich und machte auf Instagram auf die Spendenaktion aufmerksam. Er erklärte dort, der Verlust seines Vaters treffe die Familie tief, und bedankte sich für Spenden, das Teilen der Aktion und die zahlreichen Nachrichten.

Spendenziel bereits erreicht

Nach Angaben der Organisatoren sollen sämtliche Spenden vollständig an die Familie weitergeleitet und ausschliesslich für die Kosten rund um Ralf Richters Abschied sowie damit verbundene Ausgaben verwendet werden.

Als Spendenziel wurden 10'000 Euro festgelegt. Dieses Ziel wurde bereits am Mittag des 17. September deutlich übertroffen. Um 13.10 Uhr zeigte die Spendenseite einen Stand von 18'516 Euro.