Nach der Sonnenfinsternis 2026: Wann ist die nächste in der Schweiz?

Panorama

Am 12.08.2026 kann man in der Schweiz eine starke partielle Sonnenfinsternis beobachten. Wer das Himmelsspektakel verpasst, muss allerdings nicht lange auf die nächste Gelegenheit warten.

Am 12. August 2026 lohnt sich der Blick zum Himmel besonders: Je nach Standort in der Schweiz bedeckt der Mond bis zu 93 Prozent der Sonne. Damit gehört die partielle Sonnenfinsternis zu den eindrücklichsten der vergangenen Jahrzehnte. Doch wann findet danach die nächste Sonnenfinsternis in der Schweiz statt und wie lange dauert es bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis?

Nächste Sonnenfinsternis in der Schweiz 2027

Nach der Sonnenfinsternis vom 12. August 2026 folgt bereits am 2. August 2027 die nächste partielle Sonnenfinsternis in der Schweiz. Dann wird der Mond je nach Standort mehr als die Hälfte der Sonnenscheibe verdecken.

Das Ereignis fällt damit deutlich weniger spektakulär aus als die Finsternis von 2026 mit einer maximalen Bedeckung von rund 93 Prozent. Im Vergleich zur partiellen Sonnenfinsternis im März 2025 ist die Verdunkelung aber erheblich stärker. Damals wurden lediglich rund 14 Prozent der Sonnenscheibe verdeckt.

Wann ist die nächste totale Sonnenfinsternis in der Schweiz?

Bis die Schweiz wieder eine totale Sonnenfinsternis erlebt, dauert es wesentlich länger. Erst am 3. September 2081 zieht der Kernschatten des Mondes wieder über Schweizer Boden. Dann wird die Sonne vollständig vom Mond bedeckt.

Das Phänomen einer totalen Sonnenfinsternis tritt in der Schweiz äusserst selten auf. Über weiten Teilen der Schweiz war letztmals am 22. Mai 1724 eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Allerdings verlief auch am 8. Juli 1842 ein Teil der Totalitätszone über den Süden der heutigen Schweiz. Betroffen waren Gebiete im Tessin und in Graubünden.

Sonnenfinsternis 1999 war in der Schweiz nicht total

Vielen dürfte auch die Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 in Erinnerung geblieben sein. In der Schweiz wurde die Sonne damals beinahe vollständig vom Mond verdeckt. Eine totale Sonnenfinsternis war es hierzulande dennoch nicht. Die Zone der Totalität verlief knapp nördlich der Schweizer Landesgrenze durch Süddeutschland. Zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer reisten deshalb dorthin, um die vollständige Verdunkelung zu beobachten. Vielerorts beeinträchtigten allerdings Wolken die Sicht.

Sonnenfinsternis am 12. August 2026: Uhrzeit und Orte

Zunächst steht jedoch die partielle Sonnenfinsternis vom 12. August 2026 bevor. In der Bodenseeregion beginnt das Ereignis gegen 19.24 Uhr. Die stärkste Verdunkelung wird kurz vor Sonnenuntergang erreicht. In Genf geht die Sonne an diesem Tag gegen 20.50 Uhr unter.

Weil die Sonne während der Finsternis bereits tief steht, ist ein möglichst freier Blick in Richtung Westen bis Nordwesten wichtig. Gute Voraussetzungen bieten etwa Standorte im Mittelland oder auf Voralpengipfeln. In Bergtälern können umliegende Gipfel dagegen die Sicht auf die tief stehende Sonne versperren.

Für die Beobachtung ist zudem eine zertifizierte Sonnenfinsternis-Brille erforderlich. Gewöhnliche Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz.

Und der 12. August hat noch ein weiteres Himmelsereignis zu bieten: Die Perseiden erreichen in dieser Nacht ebenfalls ihren Höhepunkt. Unter idealisierten Bedingungen liegt die maximale Rate bei bis zu 100 Meteoren pro Stunde. Die tatsächlich sichtbare Zahl kann allerdings deutlich tiefer ausfallen.