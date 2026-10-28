Schwerer Zwischenfall im Wildpark Johannismühle bei Baruth/Mark südlich von Berlin: Ein achtjähriges Mädchen wurde am Mittwochmorgen in einem Tiergehege angegriffen. Nach Angaben der Polizei befand es sich dort gemeinsam mit zwei weiteren Kindern und einer Mitarbeiterin. Mindestens ein Wildtier verletzte die Achtjährige schwer. Die drei anderen Personen blieben laut Polizei äusserlich unverletzt.

Was ist zum Zustand des Mädchens bekannt?

Ein Rettungshelikopter brachte das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Genauere Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand veröffentlichte die Polizei bislang nicht.

Medien berichten unter Berufung auf die «Bild»-Zeitung von schweren Kopfverletzungen. In der schriftlichen Polizeimeldung werden die Verletzungen jedoch nicht näher beschrieben. Auch ob Lebensgefahr besteht, ist bislang nicht öffentlich bestätigt.

War es ein Wolfsangriff? Polizei ermittelt

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung soll ein Wolf das Mädchen angegriffen haben. Die Polizei legt sich bislang nicht auf eine Tierart fest. In dem Wildpark werden unter anderem Grau- und Polarwölfe gehalten.

Wie es zu der Attacke kam und weshalb sich die Kinder im Gehege aufhielten, ist noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur dpa, es werde auch untersucht, ob Fahrlässigkeit vorliege.