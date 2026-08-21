Motorradfahrer (†20) stirbt bei schwerem Unfall in Oberhof

Panorama

In Oberhof AG ist ein 20-jähriger Motorradfahrer nach einem schweren Selbstunfall gestorben. Eine Begleiterin leitete unmittelbar die Reanimation ein.

Am Donnerstagabend ist es auf der Benkenstrasse in Oberhof AG zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer war gemeinsam mit einer ebenfalls 20 Jahre alten Motorradfahrerin von der Passhöhe talwärts in Richtung Oberhof unterwegs.

In einer Rechtskurve verlor der junge Mann mutmasslich die Kontrolle über seine Maschine. Er geriet ins angrenzende Wiesland und stürzte. Anschliessend rutschten Fahrer und Motorrad über die Fahrbahn. Der 20-Jährige kollidierte dabei mit der Leitplanke.

Begleiterin beginnt sofort mit der Reanimation

Die hinter ihm fahrende 20-Jährige reagierte sofort. Sie begann noch an der Unfallstelle mit Rettungsmassnahmen und der Reanimation des Verunglückten.

Die alarmierten Rettungskräfte führten die Massnahmen fort und brachten den schwer verletzten Motorradfahrer in ein nahe gelegenes Spital.

Dort erlag der 20-Jährige jedoch noch am selben Abend seinen schweren Verletzungen.

Wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Benkenstrasse bis kurz vor halb zwei Uhr heute Morgen gesperrt. Die Feuerwehren Wölflinswil-Oberhof und Küttigen bemühten sich um eine pasesnde Umleitung.