Mondfinsternis über Basel: Uhrzeit, Wetter und Tipps

Panorama

Über Basel ist am Freitag, 28. August, eine fast vollständige partielle Mondfinsternis zu beobachten. Die wichtigsten Informationen dazu gibt es hier im Überblick.

Nach der Sonnenfinsternis folgt bereits das nächste astronomische Ereignis: Am Freitag, 28. August 2026, zieht der Vollmond teilweise durch den Schatten der Erde. Auch in Basel ist die Mondfinsternis in den frühen Morgenstunden zu sehen. Wer das Himmelsspektakel beobachten möchte, muss allerdings früh aufstehen.

Wann ist die Mondfinsternis über Basel zu sehen?

Die partielle Mondfinsternis über Basel beginnt um 3.23 Uhr. Ihren Höhepunkt erreicht sie um 6.12 Uhr. Bis zu rund 94 Prozent der Mondscheibe werden dabei verdunkelt.

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn sich die Erde zwischen Sonne und Mond befindet. Die drei Himmelskörper müssen dafür nahezu auf einer Linie liegen. Weil die Mondbahn leicht geneigt ist, zieht der Vollmond normalerweise oberhalb oder unterhalb des Erdschattens vorbei. Am 28. August gerät er jedoch weit in den Kernschatten der Erde.

Für Beobachter in Basel gibt es allerdings einen Haken: Der Höhepunkt fällt in die Zeit des Sonnenaufgangs. Die zunehmende Dämmerung erschwert es, den verdunkelten Mond zu erkennen. Zudem befindet sich der Mond zu diesem Zeitpunkt bereits tief am Horizont und nähert sich seinem Untergang.

Mondfinsternis in Basel beobachten

Wer die Mondfinsternis in Basel beobachten möchte, sollte einen Standort mit möglichst freiem Blick nach Westen beziehungsweise Westsüdwesten wählen. Häuser, Bäume oder andere Hindernisse können die Sicht beeinträchtigen, weil der Mond während der entscheidenden Phase bereits tief am Horizont steht. Ein erhöhter Beobachtungspunkt kann deshalb von Vorteil sein. Eine spezielle Schutzbrille ist für die Mondfinsternis nicht notwendig.

Spielt das Wetter in Basel mit?

Ob die Mondfinsternis über Zü tatsächlich gut zu erkennen sein wird, hängt entscheidend vom Wetter ab. Gerade weil der Mond während der Finsternis tief steht, sind möglichst freie Sichtverhältnisse in Richtung Westen beziehungsweise Westsüdwesten wichtig. Laut der aktuellen Wetterprognose von MeteoSchweiz (Stand 25. August 2026) ist in der Nacht auf Freitag mit starker Bewölkung zu rechnen, sodass die Beobachtung erheblich beeinträchtigt sein kann.