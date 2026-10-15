Panorama

Welche Mondphase ist heute in der Schweiz zu sehen? Hier erfährst du, wie der Mond am 15. Oktober 2026 aussieht und wann der nächste Vollmond stattfindet.

Der Mond verändert im Laufe eines Monats stetig sein Erscheinungsbild. Mal ist er als schmale Sichel zu erkennen, mal als Halbmond oder vollständig beleuchtete Scheibe. Verantwortlich dafür ist seine Position zur Erde und zur Sonne. Wie zeigt sich der Mond am 15. Oktober 2026 am Schweizer Himmel?

Welche Mondphase ist heute in der Schweiz zu sehen?

Am heutigen Donnerstag zeigt sich der Mond als zunehmende Sichel. Rund 23 Prozent seiner sichtbaren Scheibe sind beleuchtet. In Zürich geht er um 13.11 Uhr auf und verschwindet um 20.47 Uhr wieder unter dem Horizont.

Wann ist der nächste Vollmond in der Schweiz?

Der nächste Vollmond findet am Montag, 26. Oktober 2026, um 5.11 Uhr Schweizer Zeit statt. Für Beobachterinnen und Beobachter erscheint die Mondscheibe jedoch auch in den Stunden davor und danach nahezu vollständig beleuchtet. Ob sie gut zu sehen ist, hängt vor allem von der Bewölkung und den örtlichen Sichtverhältnissen ab.