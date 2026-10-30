Milliardenschwerer Sicherheitsvorfall bei Binance: Am Donnerstagabend wurden Kryptowährungen aus digitalen Geldbörsen der Handelsplattform auf von Angreifern kontrollierte Adressen übertragen. Das Analyseunternehmen TRM Labs beziffert den Gesamtwert auf rund 6,36 Milliarden US-Dollar. Der Grossteil sei innerhalb von etwa 20 Minuten abgeflossen.
Sind meine Kryptowerte bei Binance betroffen?
Der Angriff auf Binance bedeutet nicht automatisch, dass auch das persönliche Nutzerkonto gehackt wurde. Nach bisherigen Unternehmensangaben richtete sich der unbefugte Zugriff gegen die Infrastruktur der Plattform.
Binance versichert, dass Kundengelder sicher seien und sämtliche Verluste aus dem Sicherheitsfonds sowie eigenen Unternehmensmitteln ausgeglichen würden. Das ist eine Zusage des Unternehmens – eine unabhängige Garantie für einzelne Guthaben lässt sich daraus nicht ableiten.
Für Kunden sind vor allem die Einschränkungen beim Transfer wichtig: Laut einer neueren Mitteilung funktionieren Einzahlungen normal, während Auszahlungen vorerst ausgesetzt bleiben. Binance erwartet, den Auszahlungsdienst innerhalb von 48 Stunden wiederaufzunehmen.
So überprüft ihr euer Binance-Konto
Wer Binance nutzt, kann einige Dinge selbst kontrollieren:
App direkt öffnen: Verwendet die bereits installierte offizielle App oder gebt die Internetadresse selbst ein. Folgt keinen angeblichen Entschädigungs- oder Freischaltungslinks aus Nachrichten.
Kontobewegungen prüfen: Kontrolliert Guthaben, Transaktionsverlauf und die protokollierten Kontoaktivitäten auf unbekannte Vorgänge.
Zugang absichern: Überprüft eure Zwei-Faktor-Authentifizierung. Gebt Passwörter, Bestätigungscodes und Wiederherstellungsinformationen niemals an Dritte weiter.
Verdächtige Aktivitäten melden: Bei unbekannten Anmeldungen oder Transaktionen empfiehlt Binance, das Konto über die offizielle App beziehungsweise Website zu deaktivieren und den offiziellen Support zu kontaktieren.
Eine wegen des Sicherheitsvorfalls blockierte Auszahlung ist für sich genommen noch kein Beleg für ein persönlich kompromittiertes Konto. Auch ein unveränderter angezeigter Kontostand ersetzt jedoch keine unabhängige Prüfung der finanziellen Deckung der Plattform.
Binance stoppt Ein- und Auszahlungen
Binance selbst schätzt den Umfang des Sicherheitsvorfalls auf rund 6,3 Milliarden Dollar. Nach ersten Untersuchungen könnte der kompromittierte Laptop eines Mitarbeiters den unbefugten Zugriff ermöglicht haben. Die genaue technische Ursache wird noch untersucht.
Als Vorsichtsmassnahme setzte die Plattform Ein- und Auszahlungen vorübergehend aus. Gemeinsam mit Partnern seien inzwischen betroffene Vermögenswerte im Wert von rund drei Milliarden Dollar eingefroren worden.
Binance kündigt an, sämtliche Verluste aus seinem Sicherheitsfonds und eigenen Unternehmensmitteln zu decken. Die Kundengelder seien sicher, versichert das Unternehmen. Das ist eine Zusage der Plattform; die endgültige Schadensbilanz steht noch aus.
Was bedeutet «eingefroren»?
Eingefrorene Kryptowerte können von den betroffenen Adressen nicht mehr regulär weitertransferiert werden. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass sie bereits an Binance zurückübertragen wurden.
Laut TRM versuchten die Angreifer, solche Sperren zu umgehen, indem sie bestimmte Kryptowährungen rasch in andere Digitalwerte tauschten. Die Nachverfolgung der Gelder dauert an.