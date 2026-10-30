Milliardenschwerer Sicherheitsvorfall bei Binance: Am Donnerstagabend wurden Kryptowährungen aus digitalen Geldbörsen der Handelsplattform auf von Angreifern kontrollierte Adressen übertragen. Das Analyseunternehmen TRM Labs beziffert den Gesamtwert auf rund 6,36 Milliarden US-Dollar. Der Grossteil sei innerhalb von etwa 20 Minuten abgeflossen.

Sind meine Kryptowerte bei Binance betroffen?

Der Angriff auf Binance bedeutet nicht automatisch, dass auch das persönliche Nutzerkonto gehackt wurde. Nach bisherigen Unternehmensangaben richtete sich der unbefugte Zugriff gegen die Infrastruktur der Plattform.

Binance versichert, dass Kundengelder sicher seien und sämtliche Verluste aus dem Sicherheitsfonds sowie eigenen Unternehmensmitteln ausgeglichen würden. Das ist eine Zusage des Unternehmens – eine unabhängige Garantie für einzelne Guthaben lässt sich daraus nicht ableiten.

Für Kunden sind vor allem die Einschränkungen beim Transfer wichtig: Laut einer neueren Mitteilung funktionieren Einzahlungen normal, während Auszahlungen vorerst ausgesetzt bleiben. Binance erwartet, den Auszahlungsdienst innerhalb von 48 Stunden wiederaufzunehmen.

So überprüft ihr euer Binance-Konto

Wer Binance nutzt, kann einige Dinge selbst kontrollieren: