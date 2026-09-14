Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,25 Prozent. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) Anfang September bekannt gegeben. Einen neuen Anspruch auf eine tiefere Miete löst der aktuelle Entscheid deshalb nicht aus.
Für diese Mieter kann sich eine Überprüfung lohnen
Der Referenzzinssatz liegt bereits seit dem 2. September 2025 bei 1,25 Prozent. Damals war er von 1,5 auf 1,25 Prozent gesunken.
Bei einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte ergibt sich laut BWO grundsätzlich ein Senkungsanspruch beim Nettomietzins von 2,91 Prozent – sofern der bisherige Mietzins auf einem Referenzzinssatz von 1,5 Prozent beruht.
Basiert der aktuelle Mietzins noch auf einem höheren Referenzzinssatz, kann der rechnerische Anspruch grösser sein.
Entscheidend ist deshalb nicht allein der aktuelle Referenzzinssatz. Mieterinnen und Mieter müssen prüfen, auf welchem Satz ihr eigener Mietzins basiert. Diese Information findet sich laut BWO meistens im Mietvertrag oder in der letzten Mitteilung über eine Mietzinsanpassung.
Was 2,91 Prozent bei der Miete ausmachen können
Bei einem Nettomietzins von beispielsweise 1500 Franken entsprechen 2,91 Prozent rechnerisch rund 44 Franken pro Monat. Bei 2000 Franken wären es rund 58 Franken, bei 2500 Franken knapp 73 Franken.
Auf ein Jahr gerechnet können damit mehrere Hundert Franken zusammenkommen.
Diese Rechnung zeigt allerdings nur den Effekt des Referenzzinssatzes. Sie bedeutet nicht, dass sich die tatsächliche Miete automatisch um diesen Betrag reduziert.
Vermieter dürfen weitere Faktoren berücksichtigen
Denn neben dem Referenzzinssatz spielen weitere Faktoren eine Rolle.
So darf unter anderem ein Teil der Teuerung berücksichtigt werden. Laut BWO können 40 Prozent der Veränderung des Landesindexes der Konsumentenpreise auf den Mietzins überwälzt werden. Auch gestiegene Unterhalts- und Betriebskosten können einem Senkungsanspruch teilweise oder vollständig entgegenstehen.
Deshalb muss die tatsächliche Höhe einer möglichen Mietreduktion immer für das einzelne Mietverhältnis berechnet werden.
Wichtig ist ausserdem: Die Anpassung aufgrund des Referenzzinssatzes betrifft grundsätzlich den Nettomietzins. Separat vereinbarte Heiz- und Nebenkosten werden dadurch nicht automatisch tiefer.
Nicht jeder Mietvertrag fällt unter diese Regel
Auch bestimmte Mietverhältnisse sind von den gewöhnlichen Regeln ausgenommen. Dazu gehören unter anderem Mietverträge mit indexierten oder gestaffelten Mietzinsen. Für geförderte Wohnungen können ebenfalls besondere Bestimmungen gelten.
Wer bereits einen Mietzins bezahlt, der auf dem aktuellen Referenzzinssatz von 1,25 Prozent basiert, erhält durch die aktuelle Bekanntgabe keinen zusätzlichen Senkungsanspruch.
Wann ändert sich der Referenzzinssatz wieder?
Der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz liegt derzeit bei 1,31 Prozent.
Der Referenzzinssatz bleibt bei 1,25 Prozent, solange dieser Durchschnitt nicht unter 1,13 Prozent fällt oder über 1,37 Prozent steigt. Die nächste ordentliche Veröffentlichung ist für den 1. Dezember 2026 vorgesehen.
Für Mieterinnen und Mieter gilt damit derzeit vor allem: Die aktuelle Meldung bringt keine neue Mietsenkung – ein noch nicht ausgeschöpfter Anspruch aus den früheren Senkungen kann aber weiterhin bestehen.
Quellen: Bundesamt für Wohnungswesen (BWO), Mitteilung vom 1. September 2026 sowie Informationen zum hypothekarischen Referenzzinssatz.