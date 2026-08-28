MeteoSchweiz warnt vor Unwettern: Karte zeigt, wo Gewitter drohen

Panorama

Am Freitag wird es in der Schweiz verbreitet unbeständig. Regional warnt MeteoSchweiz vor grosser Gewittergefahr, für Regen und Wind gilt gebietsweise mässige Gefahr.

Am Freitag, 28. August, ziehen über weiten Teilen der Schweiz Schauer und Gewitter auf. Lokal können diese kräftig ausfallen und ergiebigen Niederschlag sowie Sturmböen bringen. Besonders angespannt ist die Lage in jenen Gebieten, für die MeteoSchweiz eine grosse Gewittergefahr ausweist.

Wetter in der Schweiz: Aktuelle Prognose

In der Deutschschweiz beginnt der Tag gebietsweise noch freundlich. Vor allem in der Zentral- und Ostschweiz gibt es am Morgen sonnige Abschnitte, wobei Saharastaub die Sicht trüben kann. In der Nordwestschweiz und in den Alpen sind bereits in der ersten Tageshälfte Schauer möglich. Entlang des Juras können sich kräftige Gewitter bilden.

Ab Mittag nimmt die Bewölkung auch andernorts zu. Gleichzeitig steigt das Risiko für Schauer und Gewitter. Im Flachland weht zeitweise starker Westwind, in Gewitternähe sind Sturmböen möglich. In den Alpentälern sorgt zunächst starker bis stürmischer Föhn für turbulente Verhältnisse.

In der Westschweiz setzt die Wetterverschlechterung vom Jura her ein. Dabei können lokal ergiebige Niederschläge fallen. Im Wallis werden Niederschläge mit Blitz und Donner vor allem am späten Nachmittag und Abend erwartet.

Heftige Gewitter entlang der Alpen möglich

Auch auf der Alpensüdseite zeigt sich der Freitag wechselhaft. Im Tessin und Misox dominieren die Wolken. Schauer treten insbesondere im Mitteltessin und entlang der Alpen auf. Dort sind lokal heftige Gewitter mit ergiebigem Niederschlag möglich.

Das Engadin und die übrigen Bündner Südtäler profitieren zunächst von sonnigen Phasen. Erst gegen den späten Nachmittag steigt dort die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. In Gewitternähe sind starke Böen möglich.

Die Temperaturen erreichen nördlich der Alpen meist rund 23 Grad, im Wallis etwa 25 Grad. In den Föhntälern sind bis zu 28 Grad möglich. Im Tessin werden rund 24 Grad, im Oberengadin etwa 19 Grad erwartet.

Gewitter und Regen: Karte zeigt betroffene Gebiete

Die Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man die Animation für die nächsten Tage über das «Play»-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte informiert darüber, wo Regen und Gewitter zu erwarten sind. Zusätzliche Wetterinformationen, insbesondere zum Wind, können oben rechts eingeblendet werden.

Ab Samstag kehrt der Sommer zurück

Am Freitagabend beruhigt sich die Lage von Westen her. Die Niederschläge lassen nach und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Im Wallis lassen die Niederschläge in der Nacht nach. Am Samstag zeigt sich auch auf der Alpensüdseite wieder meist die Sonne.

Der Samstag bringt vielerorts Sonnenschein und deutlich ruhigere Verhältnisse. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen rund 24 Grad in der Deutschschweiz und 28 Grad auf der Alpensüdseite.

Am Sonntag setzt sich das freundliche Wetter fort. Mit bis zu 27 Grad in der Westschweiz und 28 Grad im Süden wird es sommerlich warm. Gegen Abend ziehen im Jura und im nördlichen Flachland mehr Wolken auf, einzelne Schauer sind dort nicht ausgeschlossen. In der Nacht steigt auch in weiteren Gebieten nördlich der Alpen das Schauer- und Gewitterrisiko wieder.