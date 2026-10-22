Panorama

Der McRib verschwindet aus dem Sortiment von McDonald's Deutschland. Fans bleibt nicht mehr viel Zeit, um den beliebten Burger ein letztes Mal zu bestellen.

Für Fans des McRib gibt es schlechte Nachrichten: McDonald's Deutschland nimmt den beliebten Burger mit Schweinefleisch, Zwiebeln, Gurken und Barbecue-Sauce aus dem Sortiment.

Ende des McRib in Deutschland: Wann wird der Burger eingestellt?

In vielen Ländern war der McRib nur zeitweise erhältlich. In Deutschland und Luxemburg gehörte er hingegen zum festen Sortiment. Damit ist in Deutschland bald Schluss: Am Dienstag, 27. Oktober 2026, wird der Burger zum letzten Mal verkauft.

Aus für den McRib: Gibt es einen Ersatz bei McDonald's?

Ganz verschwindet der McRib allerdings nicht von der Speisekarte. McDonald's Deutschland bietet mit dem McRib Sweet Heat bereits eine neue Variante an. Diese setzt ebenfalls auf ein Schweinefleisch-Patty mit BBQ-Sauce, Gurken und Zwiebeln. Neu hinzu kommt eine Sweet-Chili-Sauce.

Ob der McRib Sweet Heat den Klassiker dauerhaft ersetzen wird, ist allerdings unklar. McDonald's bietet die neue Variante ausdrücklich «nur für kurze Zeit» an. Auch ob der ursprüngliche McRib später noch einmal zurückkehrt, ist bislang offen.