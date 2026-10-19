Panorama

Vier deutsche Frauen wurden auf dem Weg zum Mallorca-Marathon von einem Auto angefahren. Eine 29-Jährige wurde schwer verletzt, der mutmasslich alkoholisierte Fahrer festgenommen.

Vier deutsche Frauen wurden Medienberichten zufolge am Sonntagmorgen (18. Oktober) in Palma von einem Auto angefahren. Die 27 bis 37 Jahre alten Frauen wollten am Mallorca-Marathon teilnehmen und warteten an einer Bushaltestelle auf einen Bus. Drei der Frauen erlitten leichte Verletzungen. Eine 29-Jährige wurde laut t-online schwer verletzt und ins Spital gebracht.

25-Jähriger verlor Kontrolle über sein Auto

Kurz vor 7 Uhr verlor der Lenker eines Nissan im Bereich Son Fusteret die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die Gruppe. Das Fahrzeug prallte anschliessend gegen einen Hydranten und kam erst rund 20 Meter später zum Stehen. Dies berichtete t-online unter Berufung auf die «Mallorca Zeitung» und «Crónica Balear».

Polizei nahm Autofahrer nach positivem Alkoholtest fest

Ein Alkoholtest beim 25-jährigen Fahrer fiel positiv aus. Wie viel Alkohol er im Blut hatte, ging aus den Berichten nicht hervor. Die Polizei nahm ihn wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung fest.

Der Mallorca-Marathon gehört zu den grössten Laufveranstaltungen der Region. Bei der diesjährigen Ausgabe gingen rund 9500 Läuferinnen und Läufer aus 70 Ländern an den Start.