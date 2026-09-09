Lucia Sisic (†22): Was ist zur Todesursache aktuell bekannt?

Panorama

Die amtierende Miss Austria Lucia Sisic ist mit nur 22 Jahren gestorben. Eine Todesursache ist bislang nicht bekannt. Die Wienerin hatte seit ihrer Geburt schwere Herzprobleme.

Grosse Trauer um Lucia Sisic: Die amtierende Miss Austria ist im Alter von nur 22 Jahren gestorben. Die Organisation hinter der Miss-Austria-Wahl bestätigte den Tod der jungen Wienerin in den sozialen Medien. Auch Freunde und Wegbegleiter nehmen öffentlich Abschied.

Woran ist Miss Austria Lucia Sisic gestorben?

Die genaue Todesursache von Lucia Sisic ist bislang nicht öffentlich bekannt. Weder die Miss-Austria-Organisation noch die bislang bekannten Abschiedsbotschaften aus ihrem Umfeld nennen eine Ursache.

Auch «Die Presse» und der Schweizer «Blick» berichten am Dienstag ausdrücklich, dass nicht bekannt ist, woran die 22-Jährige starb.

Bekannt ist allerdings, dass Sisic seit ihrer Geburt an Problemen mit ihren Herzklappen litt und im Laufe ihres Lebens insgesamt sieben Eingriffe am Herzen hatte. Ob diese gesundheitliche Vorgeschichte in Zusammenhang mit ihrem Tod steht, ist nicht bestätigt.

Lucia Sisic musste schon als Baby am Herzen operiert werden

Über ihre gesundheitlichen Probleme hatte Sisic selbst offen gesprochen. In einem Interview mit «Heute» erzählte sie 2024, dass sie mit einem Herzfehler geboren wurde. Ihre erste Operation am offenen Herzen musste demnach direkt nach ihrer Geburt durchgeführt werden. Weitere Eingriffe folgten.

Besonders dramatisch wurde es im Jahr 2017. Sisic war damals erst 13 Jahre alt. Während eines komplizierten Eingriffs musste sie nach eigenen Angaben reanimiert werden. «Es war wirklich knapp», erinnerte sie sich später an diese Zeit.

Nach der Operation folgte für die Jugendliche ein langer Leidensweg. Ihr linkes Bein und ihr Fuss waren zeitweise taub und verursachten starke Schmerzen. Insgesamt verbrachte sie nach eigenen Angaben fünf Monate im Krankenhaus und musste das Gehen neu lernen

Ein Keim machte eine weitere Herzoperation notwendig

Auch nach ihrer Wahl zur Miss Austria blieben die gesundheitlichen Probleme ein Thema.

Im September 2025 erklärte Sisic ihren Followern auf Instagram, warum es zuvor ruhiger um sie geworden war. Ein Keim habe kurzfristig dazu geführt, dass sie sich einer weiteren schweren Herzoperation unterziehen musste.

Wenig später folgte bereits der nächste Eingriff. Insgesamt war es laut Sisic ihre siebte Herzoperation.

Danach meldete sie sich mit positiven Nachrichten aus dem Krankenhaus. Sie sei «überglücklich», den Eingriff hinter sich gebracht zu haben, und hoffe nun, für einige Jahre eine Pause von weiteren Operationen zu bekommen.

Nach der letzten Operation zeigte sich Lucia Sisic wieder auf Reisen

In den Monaten danach kehrte Sisic wieder in ihren Alltag zurück. T-online berichtet, dass sie im Sommer unter anderem Bilder aus Mailand und Split auf Instagram veröffentlichte. Noch wenige Wochen vor ihrem Tod waren zudem Urlaubsaufnahmen aus Bosnien und Herzegowina zu sehen.

Auf ihrem Instagram-Profil findet sich laut T-online bis heute der Satz: «Ich heile. Wir sehen uns später.»

Dass Sisic ihre gesundheitlichen Probleme öffentlich thematisierte, hatte für sie einen besonderen Grund. Bereits 2024 erklärte sie, kein Mitleid zu wollen. Vielmehr wolle sie Kindern, die ähnliche Erfahrungen machen, Mut machen und den Ärzten danken, denen sie nach eigener Aussage ihr Leben verdankte.

Freunde und Wegbegleiter trauern um Lucia Sisic

Nach Bekanntwerden ihres Todes veröffentlichten zahlreiche Wegbegleiter Abschiedsbotschaften.

Auch die Veranstalter der Miss-Austria-Wahl äusserten ihre Trauer. Sisic werde ihnen als wundervolle junge Frau in Erinnerung bleiben. Das Mitgefühl gelte ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden.

Lucia Sisic hatte den Titel Miss Austria im Jahr 2024 gewonnen. Eine Nachfolgerin gab es bislang nicht.



