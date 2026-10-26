Panorama

Drei Männer machten am Sonntagmorgen am Rheinufer eine Entdeckung: In einem Sack befanden sich menschliche Überreste. Bei der anschliessenden Suche wurden weitere Säcke geborgen.

Im Rhein bei Stein im Kanton Aargau sind am Sonntagmorgen, 25. Oktober, Teile einer männlichen Leiche entdeckt worden. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, deutet alles darauf hin, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Seine Identität ist noch nicht abschliessend geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Das Institut für Rechtsmedizin untersucht die geborgenen Überreste, um die Identität und die Todesumstände zu klären.

Drei Männer entdecken einen Sack im Wasser

Drei Männer waren am Sonntagmorgen am Rheinufer unterwegs, als sie einen Sack im Wasser bemerkten. Sie zogen ihn an Land und entdeckten darin ein menschliches Bein.

Die Kantonspolizei wurde kurz nach 7.30 Uhr alarmiert. Die Ermittlungen vor Ort dauerten den gesamten Tag. Bei einer anschliessenden Suche mit einem Boot und Polizeitauchern wurden weitere Säcke mit Teilen eines männlichen Leichnams aus dem Wasser geborgen.

Identität, Todesursache und Tatort sind noch offen

Wer der Verstorbene ist und wie er ums Leben kam, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Auch zum Tatort, zum genauen Ablauf und zu einer möglichen Täterschaft liegen bislang keine gesicherten Angaben vor.

Der Fundort am Rhein ist deshalb nicht automatisch der Tatort. Wann und wo der Mann starb und wie die Säcke ins Wasser gelangten, müssen die Ermittler erst klären.