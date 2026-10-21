Panorama

Die Kennedy-Familie trauert um Kyle Kennedy. Die 42-Jährige starb bereits im September. Die Todesursache ist bislang noch nicht geklärt.

Kyle Kennedy starb am 21. September 2026 in ihrem Zuhause in Westwood im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Enkelin von Robert F. Kennedy und Ethel Kennedy wurde 42 Jahre alt.

Todesursache von Kyle Kennedy noch offen

Woran die 42-Jährige starb, ist bislang nicht bekannt. Laut «People» steht die Todesursache noch aus. Der Fall wird laut ntv noch untersucht.

Fest steht, dass Kennedy seit 2020 mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen lebte. Eine schwere Rückenmarksverletzung hatte zu einer langfristigen Lähmung und weiteren medizinischen Problemen geführt. Ob die gesundheitlichen Probleme mit ihrem Tod in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt.

Nach ihrer Verletzung setzte sie sich für andere ein

Kennedy engagierte sich nach ihrer Rückenmarksverletzung für Menschen mit Behinderungen. Unter anderem sagte sie bei einer Anhörung im Massachusetts State House über Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen im Gesundheitswesen aus.

Beruflich widmete sie sich vor allem der Bildung. Kennedy studierte Geschichte an der Georgetown University und erwarb später Masterabschlüsse in frühkindlicher Bildung an der Pace University sowie in Bildungspolitik und Management an der Harvard Graduate School of Education. Ihre Laufbahn begann sie als Lehrerin bei Teach For America in New York City.

Tochter Josie starb kurz nach der Geburt

Kyle Francis Kennedy kam am 6. Juli 1984 in Washington, D.C. zur Welt. Sie war die Tochter von Michael Kennedy und Victoria Denise Gifford.