Panorama

Die «Mein Schiff 3» ist beim Auslaufen aus Bremerhaven mit Containerschiffen zusammengestossen. Mehr als 3300 Menschen waren an Bord. Verletzte sind bislang nicht bekannt.

Der Start in die Ferien endete zunächst wieder am Kai: Das Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3» von TUI Cruises ist am Sonntagabend, 25. Oktober, beim Auslaufen aus Bremerhaven verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam es bei stürmischem Wetter zu einer Kollision mit zwei Containerschiffen. Anschliessend kehrte das Kreuzfahrtschiff zur Columbuskaje zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.

Mehr als 3300 Menschen waren an Bord

TUI Cruises bestätigte den Zusammenstoss. Laut der Reederei befanden sich zum Unfallzeitpunkt 2428 Gäste und 922 Besatzungsmitglieder auf der «Mein Schiff 3». Alle konnten zunächst an Bord bleiben, während Fachleute die Schäden begutachteten.

Bei der Zahl der beteiligten Frachter gab es zunächst unterschiedliche Angaben: Während die Polizei von zwei Containerschiffen sprach, erklärte eine Sprecherin von TUI Cruises, das Kreuzfahrtschiff sei mit einem Containerschiff zusammengestossen.

Rettungsboote beschädigt – kein Wassereinbruch gemeldet

Bei dem Unfall wurden auch Rettungsboote der «Mein Schiff 3» beschädigt. Nach Angaben des Bremer Häfenressorts entstand an einem Containerschiff ein rund zehn Meter langer Riss. Einen Wassereinbruch gab es demnach bei den betroffenen Schiffen nicht.