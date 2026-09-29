Panorama

Heute gibt der Bund die Krankenkassenprämien für 2027 bekannt. Die Medienkonferenz beginnt um 14 Uhr und wird hier im Livestream übertragen.

Wie stark verändern sich die Krankenkassenprämien im kommenden Jahr? Darauf erhalten Versicherte in der Schweiz am heutigen Dienstag eine offizielle Antwort. Um 14 Uhr informieren Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit.

Hier seht ihr die Krankenkassenprämien-Bekanntgabe im Livestream

Der offizielle Livestream der Schweizerischen Eidgenossenschaft beginnt am Dienstag, 29. September, um 14 Uhr.

Falls der Stream vor 14 Uhr noch nicht läuft, zeigt YouTube die Ankündigung der Übertragung an.

Link zum Livestream

Diese Zahlen werden heute wichtig

Im Zentrum steht die Frage, wie stark sich die mittlere Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 2027 verändert. Zusätzlich werden die Entwicklungen für Erwachsene, junge Erwachsene und Kinder ausgewiesen.

Für Versicherte ist allerdings nicht allein der Schweizer Durchschnitt entscheidend. Die tatsächlich zu bezahlende Prämie hängt unter anderem von diesen Faktoren ab: