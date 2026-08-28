König Harald ist tot: Was über seine letzten Tage und die Todesursache bekannt ist

Panorama

Norwegen trauert um König Harald V. Der Monarch ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Zuletzt hatte sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert.

Norwegens König Harald V. ist tot. Der langjährige Monarch starb am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren im Rikshospitalet in Oslo. Das teilte das norwegische Königshaus mit. Noch am Donnerstag hatte das Königshaus mitgeteilt, dass sich Haralds Gesundheitszustand erheblich verschlechtert habe und sehr ernst sei.

Das ist über die Todesursache von König Harald bekannt

Eine konkrete Todesursache hat das norwegische Königshaus bislang nicht bekannt gegeben. Bekannt ist allerdings, dass Harald in seinen letzten Wochen mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Der König litt an einer hämolytischen Anämie. Dabei handelt es sich um eine Form der Blutarmut, bei der rote Blutkörperchen schneller abgebaut werden, als der Körper sie ersetzen kann.

Harald war deswegen mit Kortison behandelt worden. Infolge der Behandlung kam es zu Flüssigkeitsansammlungen im Körper, weshalb er am 17. August in das Osloer Rikshospitalet eingeliefert wurde.

Bakterielle Infektion verschärfte Haralds Zustand

Während seines Krankenhausaufenthalts kam ein weiteres gesundheitliches Problem hinzu.

Das norwegische Königshaus teilte am 23. August mit, dass Harald wegen einer bakteriellen Infektion im Blut mit Antibiotika behandelt werde. Zunächst habe der Monarch auf die Behandlung angesprochen und sein Zustand sei stabil gewesen. Wenige Tage später folgte jedoch die nächste beunruhigende Nachricht.

Am Donnerstag, 27. August, erklärte der Palast, Haralds Gesundheitszustand habe sich erneut verschlechtert. Sein Zustand sei «sehr ernst». Mitglieder der Königsfamilie versammelten sich daraufhin am Krankenbett des 89-Jährigen. Am Freitagmorgen starb König Harald im Krankenhaus.

«Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Seine Majestät König Harald verstorben ist», erklärte der Palast. Demnach starb der König am Freitag um 6.35 Uhr friedlich im Krankenhaus.

Harald hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme

Der norwegische König hatte bereits in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2024 erkrankte Harald während einer privaten Reise in Malaysia an einer Infektion und musste dort in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach seiner Rückkehr nach Norwegen erhielt er einen permanenten Herzschrittmacher.

Auch danach kam es zu weiteren Krankenhausaufenthalten. Noch im Februar 2026 musste der König während eines Aufenthalts auf Teneriffa wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt werden.

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme wollte Harald nicht abdanken. Seinen vor dem norwegischen Parlament abgelegten Eid betrachtete er als Verpflichtung auf Lebenszeit.

König Harald sass 35 Jahre auf dem Thron

Harald V. war seit dem 17. Januar 1991 König von Norwegen. Er folgte damals seinem verstorbenen Vater Olav V. auf den Thron. In seinen 35 Jahren als Staatsoberhaupt entwickelte sich Harald zu einem äusserst beliebten Monarchen. In Norwegen wurde er von vielen als moralische Instanz wahrgenommen.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt unter anderem seine Ansprache nach den Terroranschlägen von Oslo und Utøya im Jahr 2011.

Auch privat schrieb Harald Geschichte. Seine Beziehung zu Sonja Haraldsen sorgte einst für Diskussionen, weil sie nicht aus einem Adelshaus stammte. 1968 heirateten die beiden. Seit Haralds Thronbesteigung war sie Königin Sonja von Norwegen.

Kronprinz Haakon wird neuer König

Mit Haralds Tod steht Norwegen nun vor einem Thronwechsel.

Sein 53-jähriger Sohn Kronprinz Haakon wird neuer König von Norwegen. Während der jüngsten Erkrankung seines Vaters hatte Haakon bereits die Amtsgeschäfte als Regent übernommen.

Harald hinterlässt seine Ehefrau Königin Sonja sowie die beiden gemeinsamen Kinder Prinzessin Märtha Louise und Kronprinz Haakon.

Nach Bekanntwerden seines Todes kamen zahlreiche Menschen zum königlichen Schloss in Oslo und legten dort Blumen nieder.

Für Norwegen endet mit Haralds Tod eine Ära: Kein anderer norwegischer Monarch seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1905 sass so lange auf dem Thron wie er.