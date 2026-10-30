König Charles III. ist zu Besuch in der Karibik. Seine neuntägige Reise führt den britischen Monarchen auf die Bahamas, nach Guyana und nach Antigua und Barbuda. Neben offiziellen Terminen und politischen Gesprächen stehen auch kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm. Für besondere Bilder sorgte der König nun auf den Bahamas.
Video: König Charles III. tanzt bei Junkanoo-Parade mit
Bei einer eigens für seinen Besuch veranstalteten Junkanoo-Parade in Nassau zeigte sich Charles von seiner ausgelassenen Seite. Ein Video zeigt, wie sich der 77-Jährige unter die Auftretenden mischt und mittanzt.
Auf den Bahamas wurde der König feierlich empfangen. Es ist sein erster Besuch in dem Inselstaat seit mehr als 50 Jahren. Zuletzt war Charles 1973 dort gewesen, als die Bahamas ihre Unabhängigkeit von Grossbritannien erlangten.
Der feierliche Empfang kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Geschichte der Bahamas auch von den Verbrechen der britischen Kolonialherrschaft geprägt ist. Grossbritannien war über Jahrhunderte am Sklavenhandel beteiligt und profitierte von der Ausbeutung versklavter Menschen auf den Bahamas. Die Aufarbeitung dieser Verbrechen beschäftigt den Inselstaat bis heute.
Proteste auf den Bahamas: Charles spricht über Sklaverei
Bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Nassau erkannte der König das Leid und die Ungerechtigkeiten an, die der Sklavenhandel verursacht hatte. Eine offizielle Entschuldigung blieb jedoch aus.
In der Nähe versammelten sich Demonstranten, die finanzielle Wiedergutmachung forderten. Auf ihren Plakaten stand unter anderem: «Zahlt uns, was ihr uns schuldet».
Grossbritannien gehörte im 18. Jahrhundert zu den führenden Mächten im transatlantischen Sklavenhandel. Schätzungen zufolge wurden rund drei Millionen Afrikaner auf englischen Schiffen nach Amerika und in die Karibik verschleppt.
Commonwealth-Gipfel dürfte für Charles heikel werden
Nach den Bahamas führte die Reise den König weiter nach Guyana. Anschliessend stehen Antigua und Barbuda auf dem Plan. Im letztgenannten Inselstaat nimmt er am Gipfel des Commonwealth teil, wo auch die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit zur Sprache kommen soll.
Mehrere karibische Staaten verlangen seit Jahren eine Entschuldigung und Reparationszahlungen von Grossbritannien. Die britische Regierung lehnt finanzielle Entschädigungen bislang ab. Auch Charles plant keine formelle Entschuldigung.