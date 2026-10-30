König Charles III. ist zu Besuch in der Karibik. Seine neuntägige Reise führt den britischen Monarchen auf die Bahamas, nach Guyana und nach Antigua und Barbuda. Neben offiziellen Terminen und politischen Gesprächen stehen auch kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm. Für besondere Bilder sorgte der König nun auf den Bahamas.

Video: König Charles III. tanzt bei Junkanoo-Parade mit

Bei einer eigens für seinen Besuch veranstalteten Junkanoo-Parade in Nassau zeigte sich Charles von seiner ausgelassenen Seite. Ein Video zeigt, wie sich der 77-Jährige unter die Auftretenden mischt und mittanzt.

Auf den Bahamas wurde der König feierlich empfangen. Es ist sein erster Besuch in dem Inselstaat seit mehr als 50 Jahren. Zuletzt war Charles 1973 dort gewesen, als die Bahamas ihre Unabhängigkeit von Grossbritannien erlangten.

Der feierliche Empfang kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Geschichte der Bahamas auch von den Verbrechen der britischen Kolonialherrschaft geprägt ist. Grossbritannien war über Jahrhunderte am Sklavenhandel beteiligt und profitierte von der Ausbeutung versklavter Menschen auf den Bahamas. Die Aufarbeitung dieser Verbrechen beschäftigt den Inselstaat bis heute.