Das Knabenschiessen 2026 findet vom 12. bis 14. September statt. Für die Teilnehmenden gibt es dabei einiges zu gewinnen. Der Hauptpreis von 5000 Franken geht an die Schützenkönigin oder den Schützenkönig. Belohnt werden aber auch die Teilnahme, gute Resultate, Jahrgangssiege und Erfolge im Klassenwettkampf.
Knabenschiessen 2026: 5000 Franken für Schützenkönigin oder Schützenkönig
Die Schützenkönigin oder der Schützenkönig erhält 5000 Franken auf einem Konto der Zürcher Kantonalbank. Zum Preispaket gehören zudem der Kettelitaler der Zunft zum Weggen und eine Zinnkanne des Corps Consulaire de Zurich.
Hinzu kommt eine Einladung an das historische Morgartenschiessen am 14. und 15. November inklusive Übernachtung im Ägerital.
Auch ein besonderes Erlebnis mit der Schweizer Armee wartet: Die Schützenkönigin oder der Schützenkönig wird zusammen mit zehn ausgelosten Teilnehmenden zu einem Flug mit dem Super Puma zu einem Waffenplatz der Schweizer Armee inklusive Besichtigung eingeladen.
Für die Teilnahme an der Verlosung des Super-Puma-Flugs erhalten die Schützinnen und Schützen zusammen mit ihrer Schiesskarte einen Talon. Die Auslosung findet am Montagmittag statt.
Diese Preise gewinnen die Jahrgangsbesten
Auch die Besten jedes teilnahmeberechtigten Jahrgangs werden ausgezeichnet. Die beste Schützin oder der beste Schütze des jeweiligen Jahrgangs erhält eine vom Zürcher Stadtrat gestiftete Stadtratsmedaille. Dazu kommen 500 Franken als Einmaleinlage auf einem ZKB-Konto.
Eine weitere Spezialauszeichnung geht an die beste Schützin beziehungsweise den besten Schützen des anderen Geschlechts. Dafür gibt es einen Zinnkelch und 350 Franken. Weitere Sonderpreise sind für Teilnehmende aus bestimmten Zürcher Organisationen vorgesehen.
Gabenliste: Diese Gewinne gibt es ab 26 Punkten
Auch unabhängig von Spezialauszeichnungen gibt es ab 26 Punkten eine Gabe. Welche Preise zur Auswahl stehen, hängt vom Resultat ab.
Für 26 oder 27 Punkte gibt es ein Knabenschiessen-Sackmesser von Victorinox. Wer 28 bis 31 Punkte erreicht, hat innerhalb der entsprechenden Punktzahl freie Wahl im kleinen Gabentempel im Untergeschoss der Schiessanlage. Bei 32 bis 35 Punkten ist die freie Wahl im grossen Gabentempel möglich.
Knabenschiessen 2026: Mindestens 20 Franken für die Teilnahme
Auch wer keinen der Preise gewinnt, kann sein Resultat in Geld umwandeln. Die Zürcher Kantonalbank schreibt für jeden geschossenen Punkt einen Franken auf einem ZKB Privatkonto Young gut, mindestens aber 20 Franken. Wer die Gutschrift erhalten möchte, muss laut Veranstalter die Schiesskarte bis zum 31. Oktober in einer Filiale der Zürcher Kantonalbank vorlegen.
Diese Preise gibt es beim Klassenwettkampf
Neben dem Einzelwettkampf gibt es beim Knabenschiessen auch einen Klassenwettkampf. Für die bestplatzierten Schulklassen sind verschiedene gemeinsame Erlebnisse und Beiträge an die Klassenkasse vorgesehen.
Die Siegerklasse erhält einen Besuch bei Actionworld in Obfelden mit Escape Rooms und Adventure Golf. Die zweitplatzierte Klasse darf den Zoo Zürich besuchen. Für die Klasse auf Rang drei gibt es eine Flussfahrt mit dem Pontonier Sportverein Zürich.
Auch die Klassen auf den weiteren Rängen gehen nicht leer aus: Die Plätze 4 bis 23 erhalten von der Zürcher Kantonalbank einen finanziellen Zustupf für die Klassenkasse.