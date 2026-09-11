Panorama

Beim Knabenschiessen geht es um mehr als den Titel, für den es 5000 Franken und zusätzliche Preise gibt. Auch weitere erfolgreiche Schützinnen und Schützen können sich über Auszeichnungen freuen.

Das Knabenschiessen 2026 findet vom 12. bis 14. September statt. Für die Teilnehmenden gibt es dabei einiges zu gewinnen. Der Hauptpreis von 5000 Franken geht an die Schützenkönigin oder den Schützenkönig. Belohnt werden aber auch die Teilnahme, gute Resultate, Jahrgangssiege und Erfolge im Klassenwettkampf.

Knabenschiessen 2026: 5000 Franken für Schützenkönigin oder Schützenkönig

Die Schützenkönigin oder der Schützenkönig erhält 5000 Franken auf einem Konto der Zürcher Kantonalbank. Zum Preispaket gehören zudem der Kettelitaler der Zunft zum Weggen und eine Zinnkanne des Corps Consulaire de Zurich.

Hinzu kommt eine Einladung an das historische Morgartenschiessen am 14. und 15. November inklusive Übernachtung im Ägerital.

Auch ein besonderes Erlebnis mit der Schweizer Armee wartet: Die Schützenkönigin oder der Schützenkönig wird zusammen mit zehn ausgelosten Teilnehmenden zu einem Flug mit dem Super Puma zu einem Waffenplatz der Schweizer Armee inklusive Besichtigung eingeladen.

Für die Teilnahme an der Verlosung des Super-Puma-Flugs erhalten die Schützinnen und Schützen zusammen mit ihrer Schiesskarte einen Talon. Die Auslosung findet am Montagmittag statt.

Diese Preise gewinnen die Jahrgangsbesten

Auch die Besten jedes teilnahmeberechtigten Jahrgangs werden ausgezeichnet. Die beste Schützin oder der beste Schütze des jeweiligen Jahrgangs erhält eine vom Zürcher Stadtrat gestiftete Stadtratsmedaille. Dazu kommen 500 Franken als Einmaleinlage auf einem ZKB-Konto.

Eine weitere Spezialauszeichnung geht an die beste Schützin beziehungsweise den besten Schützen des anderen Geschlechts. Dafür gibt es einen Zinnkelch und 350 Franken. Weitere Sonderpreise sind für Teilnehmende aus bestimmten Zürcher Organisationen vorgesehen.