Julian Zehnder gewinnt das Knabenschiessen 2026. Der Turbenthaler erreicht 35 Punkte und setzt sich damit an die Spitze des Feldes. Insgesamt nahmen 3429 Jugendliche am Wettkampf teil.
Knabenschiessen 2026: 5000 Franken für den Schützenkönig
Mit dem ersten Rang erhält Zehnder den Hauptpreis von 5000 Franken auf einem Konto der Zürcher Kantonalbank. Hinzu kommen der Kettelitaler der Zunft zum Weggen und eine Zinnkanne des Corps Consulaire de Zurich.
Auf den Sieger wartet ausserdem eine Einladung zum historischen Morgartenschiessen am 14. und 15. November mit Übernachtung im Ägerital. Ebenfalls vorgesehen ist ein Flug mit einem Super Puma zu einem Waffenplatz der Schweizer Armee samt Besichtigung. Zehn ausgeloste Teilnehmende dürfen ihn dabei begleiten.
Preise gibt es bereits ab 26 Punkten
Auch Schützinnen und Schützen hinter dem Erstplatzierten können Preise gewinnen. Wer 26 oder 27 Punkte erzielt, erhält ein Knabenschiessen-Sackmesser von Victorinox. Mit 28 bis 31 Punkten darf eine Gabe aus dem kleinen Gabentempel ausgewählt werden, bei 32 bis 35 Punkten aus dem grossen.
Zusätzlich werden die Besten der teilnahmeberechtigten Jahrgänge ausgezeichnet. Für sie gibt es eine vom Zürcher Stadtrat gestiftete Medaille sowie 500 Franken als Einmaleinlage auf einem ZKB-Konto. Die beste Schützin beziehungsweise der beste Schütze des anderen Geschlechts erhält einen Zinnkelch und 350 Franken.
Auch Resultate unterhalb der Schwelle für einen Sachpreis können Geld bringen. Die Zürcher Kantonalbank schreibt pro geschossenem Punkt einen Franken auf einem ZKB Privatkonto Young gut, mindestens jedoch 20 Franken. Dazu muss die Schiesskarte bis zum 31. Oktober in einer Filiale der Bank vorgelegt werden.