Panorama

Der Sieger des Knabenschiessens 2026 steht fest: Julian Zehnder aus Turbenthal holt sich mit 35 Punkten den Titel.

Julian Zehnder gewinnt das Knabenschiessen 2026. Der Turbenthaler erreicht 35 Punkte und setzt sich damit an die Spitze des Feldes. Insgesamt nahmen 3429 Jugendliche am Wettkampf teil.

Knabenschiessen 2026: 5000 Franken für den Schützenkönig

Julian Zehnder aus Turbenthal entscheidet das Knabenschiessen 2026 mit 35 Punkten für sich. Keystone-SDA

Mit dem ersten Rang erhält Zehnder den Hauptpreis von 5000 Franken auf einem Konto der Zürcher Kantonalbank. Hinzu kommen der Kettelitaler der Zunft zum Weggen und eine Zinnkanne des Corps Consulaire de Zurich.

Auf den Sieger wartet ausserdem eine Einladung zum historischen Morgartenschiessen am 14. und 15. November mit Übernachtung im Ägerital. Ebenfalls vorgesehen ist ein Flug mit einem Super Puma zu einem Waffenplatz der Schweizer Armee samt Besichtigung. Zehn ausgeloste Teilnehmende dürfen ihn dabei begleiten.

Preise gibt es bereits ab 26 Punkten