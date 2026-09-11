Panorama

Das Knabenschiessen gehört fest zum Zürcher Kalender. Nicht für alle bedeutet der Anlass am Montag einen freien Tag.

Das Knabenschiessen 2026 findet vom 12. bis 14. September statt. Der traditionelle Knabenschiessenmontag ist damit der 14. September. Der Anlass hat in Zürich auch Auswirkungen auf den Arbeits- und Schulalltag. Doch wer am Montag tatsächlich frei hat, lässt sich nicht für alle Zürcherinnen und Zürcher gleich beantworten.

Schulen bleiben am Knabenschiessen geschlossen

Die Stadtzürcher Schulen führen den 14. September 2026 als schulfreien Tag. Kinder haben somit den gesamten Montag unterrichtsfrei. An verschiedenen Stadtzürcher Schulen wird für angemeldete Kinder Betreuung angeboten.

Für Stadtangestellte ist der Montag frei

Am Montag, 14. September 2026, bleiben die meisten Büros der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe ganztags geschlossen. Für die meisten Stadtangestellten ist der Knabenschiessenmontag arbeitsfrei.

Dabei setzt sich der freie Tag aus unterschiedlichen Regelungen zusammen. Der Nachmittag des Knabenschiessens gilt bei der Stadt Zürich als zusätzlicher halber Feiertag. Für 2026 ist zudem der Vormittag als Betriebsferientag festgelegt.

Wo der Betrieb aufrechterhalten werden muss, gelten Ausnahmen. Können Mitarbeitende einen festgelegten Betriebsferientag aus betrieblichen Gründen nicht beziehen, können sie diesen gemäss Stadt Zürich individuell als zusätzlichen Ferientag beziehen.

Private Angestellte haben nicht automatisch frei

Der Kanton Zürich führt das Knabenschiessen als lokalen, nicht gesetzlichen Feiertag. Damit unterscheidet sich der Anlass etwa von Neujahr, Karfreitag, dem 1. Mai oder Weihnachten, die zu den gesetzlichen Feiertagen gehören und Sonntagen gleichgestellt sind.