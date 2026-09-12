Panorama

Vom 12. bis 14. September 2026 wird das Albisgütli wieder zum Festplatz. Wann läuft die Chilbi, was steht auf dem Programm steht und was wird für die Anreise empfohlen?

Das Knabenschiessen verbindet den traditionellen Schiesswettbewerb für Jugendliche mit einer grossen Chilbi. Über drei Tage verteilt gibt es im Albisgütli Fahrgeschäfte, Musik und weitere Veranstaltungen. Wer einen Besuch plant, sollte vor allem diese fünf Punkte kennen.

1. Knabenschiessen 2026: Wann und wo findet es statt?

Das Knabenschiessen dauert von Samstag, 12. September, bis Montag, 14. September 2026. Schauplatz ist das Albisgütli in Zürich. Der Schiesswettbewerb wird in der Schiessanlage an der Uetlibergstrasse 331 ausgetragen. Geschossen wird am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr und am Montag von 8 bis 10 Uhr. Am Montag um 11 Uhr findet der Schützenkönigausstich statt.

2. Öffnungszeiten der Chilbi

Zur Chilbi gehören Fahrgeschäfte und zahlreiche Verpflegungsangebote. Das Festprogramm nennt unter anderem gebrannte Mandeln, Chnoblibrot und Bratwurst.

Am Samstag läuft die Chilbi von 10 bis 1.30 Uhr, am Sonntag von 11 bis 0.30 Uhr. Am Montag läuft der Chilbibetrieb von 11 bis 23 Uhr. Von 11 bis 11.30 Uhr gibt es an dem Tag zudem Gratisfahrten für die Bevölkerung.

3. Programm am Knabenschiessen 2026: Highlights

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr ein öffentlicher Chilbigottesdienst in der Scooterbahn. Ab 11 Uhr spielt die Stadtmusik Zürich während eineinhalb Stunden zum Frühschoppenkonzert.

Der Montag steht im Zeichen der Entscheidung im Schiesswettbewerb. Der Schützenkönigausstich beginnt um 11 Uhr, die Ehrung ist für etwa 14.40 Uhr vorgesehen. Um , begleitet von den Tambouren der Knabenmusik der Stadt Zürich.