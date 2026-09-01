Kleines Loch im Flugzeugfenster: Das steckt dahinter

Panorama

Wer beim Fliegen genau hinschaut, entdeckt im Flugzeugfenster ein winziges Loch. Wozu dient die kleine Öffnung?

Wer einen Fensterplatz im Flugzeug hat, kann neben Wolken, Landschaften und Städten noch ein anderes Detail entdecken: In einer der Scheiben befindet sich ein kleines Loch. Ein Schaden ist das nicht. Es gehört zur Konstruktion des Fensters und erfüllt während des Flugs wichtige Aufgaben.

Flugzeugfenster: Mehrere Schichten schützen die Passagiere

Flugzeugfenster sind mehrschichtig aufgebaut. Bei gängigen Konstruktionen gibt es zwei strukturelle Scheiben sowie eine zusätzliche transparente Verkleidung auf der Kabinenseite. Der genaue Aufbau kann je nach Flugzeugtyp variieren.

Die äussere Scheibe ist besonders widerstandsfähig und darauf ausgelegt, im Normalbetrieb den Druckunterschied zwischen Kabine und Umgebung aufzunehmen. Die zweite strukturelle Scheibe dient als Sicherheitsreserve, falls die äussere Scheibe beschädigt wird.

Auf der Kabinenseite befindet sich zusätzlich eine transparente Verkleidung, die Passagiere von den strukturellen Scheiben trennt und diese vor Berührungen und Beschädigungen schützt.

Warum hat das Flugzeugfenster ein kleines Loch?

Das Atmungsloch befindet sich in einer der inneren Fensterschichten und führt nicht direkt durch das gesamte Fenster nach draussen. Seine wichtigste Aufgabe betrifft den Luftdruck: In Reiseflughöhe ist der Druck in der Kabine höher als in der dünnen Aussenluft.

Durch die kleine Öffnung kann sich der Druck zwischen den Fensterschichten kontrolliert anpassen. Dadurch trägt im Normalbetrieb vor allem die dafür ausgelegte Aussenscheibe die Druckbelastung.

Zugleich hilft die Öffnung dabei, Feuchtigkeit zwischen den Scheiben abzuführen. So wird verhindert, dass sich dort zu viel Feuchtigkeit sammelt und die Sicht durch Beschlag oder Vereisung beeinträchtigt wird.