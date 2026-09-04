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Kinderwitze: Die lustigsten Witze für Kinder
Kinderwitze bringen mit Wortspielen, Scherzfragen und überraschenden Pointen schnell gute Laune. Hier finden Sie lustige Witze für Kinder rund um Schule, Tiere, Fritzchen und den Familienalltag.
Ob kurze Scherzfrage oder kleine Geschichte: Kinderwitze gibt es in zahlreichen Varianten. Hier gibt es eine Auswahl der besten und lustigsten Witze für Kinder.
Die besten kurzen Kinderwitze
- Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen.
- Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? Ein schattiges Plätzchen.
- Was hängt an der Wand und gibt jedem die Hand? Das Handtuch.
- Was fängt mit D an und kann fliegen? Drei Vögel.
- Über welche Gaben freut sich niemand? Über die Ausgaben.
- In welchen Zug passt nur eine Person? In den Schlafanzug.
- Was ist rosa und sitzt im Gefängnis? Ein Klaugummi.
- Was ist weiss und klettert den Berg hinauf? Eine Lawine mit Heimweh.
Lustige Tierwitze für Kinder
- Was sagt eine Schnecke auf dem Rücken einer Schildkröte? «Hey, nicht so schnell!»
- An welchem Ort schlafen Fische? Im Flussbett.
- Warum fliegen Zugvögel in den Süden? Weil es schneller geht, als zu laufen.
- Zwei Frösche sitzen am Teich, als es zu regnen beginnt. Sagt der eine zum anderen: «Komm, wir springen ins Wasser, sonst werden wir noch nass!»
- Zwei Zahnstocher gehen durch den Wald. Plötzlich kommt ein Igel vorbei. Sagt der eine Zahnstocher: «Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt.»
- Warum geht die Ziege nicht auf den Ball? Sie hat keinen Bock.
Fritzchen: Die besten Schulwitze
- Die Lehrerin fragt: «Wer hat deine Hausaufgaben gelöst?» Fritzchen antwortet: «Keine Ahnung. Ich musste gestern schon früh ins Bett.»
- Der Lehrer sagt: «Ich hoffe, dass ich dich nicht noch einmal beim Abschreiben erwische.» Fritzchen antwortet: «Das hoffe ich auch.»
- Der Lehrer erklärt, dass Wörter mit «un» am Anfang oft etwas Negatives bedeuten, etwa Unfrieden oder unangenehm. Fritzchen kennt noch ein Beispiel: «Unterricht!»
- Der Lehrer fragt: «Warum bist du schon wieder zu spät?» Fritzchen antwortet: «Weil Sie gestern gesagt haben, ich soll mehr schlafen.»
- Die Lehrerin fragt Fritchen: «Was ist zwei mal vier?» – «Neun!» – «Falsch, es ist acht.» Darauf Fritchen: «Warum fragen Sie mich, wenn Sie es selber wissen?»
- Fritzchen fragt seinen Lehrer: «Kann man für etwas bestraft werden, das man nicht gemacht hat?» Der Lehrer antwortet: «Natürlich nicht.» Fritzchen: «Gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.»
weitere Fritchen-Witze:
- Fritzchens Vater sagt: «Zünde bitte den Weihnachtsbaum an.» Kurz darauf fragt Fritzchen: «Die Kerzen auch?»
- Die Mutter fragt Fritzchen, wie viel Zahnpasta noch in der Tube ist. Nach einer Weile ruft er: «Sie reicht genau von der Badewanne bis zum Wohnzimmerschrank!»
- Mama fragt: «Weisst du, wo das Sieb ist?» Fritzchen antwortet: «Ja, das habe ich weggeworfen. Da waren so viele Löcher drin.»
Wortspiele und Sprachwitze für Kinder
- Ein Vater erzählt: «Unser Sohn wird Freitag getauft.» Darauf der andere: «Freitag? Das ist aber ein ungewöhnlicher Name.»
- Die Mutter fragt Luisa nach dem Zauberwort mit zwei «t». Luisa antwortet: «Flott!»
- Zwei Hämmer treffen sich. Der eine fragt: «Was wollen wir heute machen?» Der andere antwortet: «Wir könnten ins Nagelstudio.»
- Was kann Haare schneiden und gleichzeitig Pommes machen? Eine Heissluftfrisöse.
Kinderwitze über Familie und Alltag
- Ein Freund fragt Noah, wie sein neuer Hund heisst. Noah antwortet: «Keine Ahnung, er will es mir nicht sagen.»
- Ein Mann betritt ein Geschäft und sagt, er brauche eine neue Brille. Die Verkäuferin antwortet: «Ja, das stimmt. Sie sind hier beim Bäcker.»