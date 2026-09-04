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Kinderwitze: Die lustigsten Witze für Kinder

Kinderwitze bringen mit Wortspielen, Scherzfragen und überraschenden Pointen schnell gute Laune. Hier finden Sie lustige Witze für Kinder rund um Schule, Tiere, Fritzchen und den Familienalltag.

David Hahn 04.09.2026, 11:50 Uhr