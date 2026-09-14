Auf einen warmen und meist sonnigen Dienstag folgt laut MeteoSchweiz am Mittwoch ein markanter Wetterwechsel. Eine aktive Kaltfront überquert im Tagesverlauf die Schweiz. Mit ihr kommen Schauer, Gewitter und auffrischender Wind auf, gleichzeitig gehen die Temperaturen zurück. Besonders in den Voralpen und Alpen wird das Wetter unbeständig.
Wetter in der Schweiz: Vor der Kaltfront wird es bis zu 28 Grad warm
Am Dienstag liegt ein Hochdruckrücken direkt über dem Alpenraum. In der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden scheint meist die Sonne. Im Mittelland kann sich am Vormittag gebietsweise Nebel halten, die Obergrenze liegt bei rund 600 Metern. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen in den Niederungen 24 bis 28 Grad.
Ähnlich warm wird es in der Westschweiz. Dort werden nach örtlichem Morgennebel rund 28 Grad erwartet. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken. Später frischt im Mittelland der Südwestwind auf. In der Nacht auf Mittwoch nimmt die Bewölkung von Nordwesten her zu.
Auf der Alpensüdseite startet der Dienstag im Mittel- und Südtessin teilweise mit Wolkenfeldern, danach ist es ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen bei rund 26 Grad. Im Oberengadin werden etwa 21 Grad erreicht.
Vorhersage: Kräftige Gewitter vor allem in den Voralpen und Alpen
Am Mittwoch gerät die Schweiz auf die Vorderseite einer Tiefdruckzone über Nordwesteuropa. Im Laufe des Tages zieht die Kaltfront durch.
In der Deutschschweiz sind am Morgen zunächst noch sonnige Abschnitte möglich. Entlang der Alpen können bereits erste Schauer niedergehen. Danach nimmt die Bewölkung zu, und es folgen weitere Schauer sowie teils kräftige Gewitter. Der Schwerpunkt liegt in den Voralpen und Alpen.
Auch im Westen ziehen von Westen her mehr Wolken auf. Besonders in den Voralpen und Alpen ist mit Schauern zu rechnen, teilweise sind Gewitter möglich. Gegen Abend nimmt die Schaueraktivität wieder ab.
Im Engadin gibt es am Vormittag noch sonnige Abschnitte. Auf der Alpensüdseite und im Engadin sind in der zweiten Tageshälfte einige Schauer oder Gewitter zu erwarten.
Temperaturen gehen deutlich zurück
Mit der Kaltfront wird es vor allem nördlich der Alpen deutlich kühler. Während am Dienstag regional bis zu 28 Grad erreicht werden, liegen die Höchstwerte am Mittwoch in den Niederungen der Deutschschweiz bei rund 20 Grad. In der Westschweiz werden etwa 21 Grad erwartet.
Der Temperaturvergleich gilt allerdings nicht für jeden Ort gleichermassen. Auf der Alpensüdseite fällt die Abkühlung schwächer aus: Dort werden am Mittwoch rund 24 Grad erreicht. Im Oberengadin sinken die Höchstwerte von etwa 21 Grad am Dienstag auf rund 17 Grad am Mittwoch.
Auch der Wind legt zu. In der Deutschschweiz frischt der West- bis Nordwestwind mässig auf. In den Bergen weht mässiger, lokal auch starker Wind aus westlichen Richtungen. Im Westen dreht der Wind ab der Mittagszeit auf Nordwest, am Jurasüdfuss kommt böiger Joran auf.
Die kühlere Luft zeigt sich zudem an der Nullgradgrenze. In der Deutschschweiz sinkt sie von rund 3600 Metern auf etwa 3200 Meter am Abend. In der Westschweiz fällt sie im Tagesverlauf von ungefähr 4300 auf 3300 Meter.
Prognose für Donnerstag und Freitag
Am Donnerstag wird es in der Deutschschweiz wieder ziemlich sonnig. Im Mittelland ist am Morgen gebietsweise Nebel möglich. In den Voralpen und östlichen Alpen können sich dichtere Wolken halten und einzelne Schauer auftreten. Die Höchsttemperatur liegt bei rund 19 Grad.
In der Westschweiz lösen sich Hochnebelfelder und Restwolken am Morgen auf. Danach wird es ziemlich sonnig, am Nachmittag ziehen Schleierwolken auf und über den Alpen bilden sich einige Quellwolken. Erwartet werden rund 21 Grad.
Auf der Alpensüdseite ist der Übergang zu mindestens teilweise sonnigem Wetter wahrscheinlich. Die Schauerneigung bleibt allerdings erhöht. Die Höchstwerte erreichen dort etwa 24 Grad.
Am Freitag bleibt das Wetter wechselhaft. In der Deutschschweiz sind vor allem in den Bergen einzelne Schauer möglich. Im Westen kann es insbesondere am Vormittag noch Schauer geben, ehe sich das Wetter im Laufe des Nachmittags bessert. Auch auf der Alpensüdseite sind lokale Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 19 Grad in der Deutschschweiz, 21 Grad im Westen und 22 Grad auf der Alpensüdseite.