Panorama

Am Dienstag bringt Hochdruck der Schweiz viel Sonne und regional bis zu 28 Grad. Am Mittwoch zieht eine aktive Kaltfront über das Land und sorgt für Schauer und teils kräftige Gewitter.

Auf einen warmen und meist sonnigen Dienstag folgt laut MeteoSchweiz am Mittwoch ein markanter Wetterwechsel. Eine aktive Kaltfront überquert im Tagesverlauf die Schweiz. Mit ihr kommen Schauer, Gewitter und auffrischender Wind auf, gleichzeitig gehen die Temperaturen zurück. Besonders in den Voralpen und Alpen wird das Wetter unbeständig.

Wetter in der Schweiz: Vor der Kaltfront wird es bis zu 28 Grad warm

Am Dienstag liegt ein Hochdruckrücken direkt über dem Alpenraum. In der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden scheint meist die Sonne. Im Mittelland kann sich am Vormittag gebietsweise Nebel halten, die Obergrenze liegt bei rund 600 Metern. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen in den Niederungen 24 bis 28 Grad.

Ähnlich warm wird es in der Westschweiz. Dort werden nach örtlichem Morgennebel rund 28 Grad erwartet. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken. Später frischt im Mittelland der Südwestwind auf. In der Nacht auf Mittwoch nimmt die Bewölkung von Nordwesten her zu.

Auf der Alpensüdseite startet der Dienstag im Mittel- und Südtessin teilweise mit Wolkenfeldern, danach ist es ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen bei rund 26 Grad. Im Oberengadin werden etwa 21 Grad erreicht.

Vorhersage: Kräftige Gewitter vor allem in den Voralpen und Alpen

Am Mittwoch gerät die Schweiz auf die Vorderseite einer Tiefdruckzone über Nordwesteuropa. Im Laufe des Tages zieht die Kaltfront durch.

In der Deutschschweiz sind am Morgen zunächst noch sonnige Abschnitte möglich. Entlang der Alpen können bereits erste Schauer niedergehen. Danach nimmt die Bewölkung zu, und es folgen weitere Schauer sowie teils kräftige Gewitter. Der Schwerpunkt liegt in den Voralpen und Alpen.