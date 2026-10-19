Panorama

Noch bleibt es in einigen Alpentälern mild. Doch zur Wochenmitte erreicht eine Kaltfront die Schweiz. Sie bringt Regen, kühlere Luft und eine sinkende Schneefallgrenze.

Am Mittwochvormittag, 21. Oktober, zieht laut MeteoSchweiz eine Kaltfront von Westen über die Schweiz. Dahinter strömt kühlere Polarluft aus Nordwesten nach. Zuvor sind am Dienstag in den Alpentälern mit Föhn noch bis zu 20 Grad möglich.

Wann kommen Regen und Schnee?

Am Dienstag nehmen die Wolken zu. Auf der Alpensüdseite werden die Niederschläge ab dem Abend und in der Nacht auf Mittwoch häufiger und teilweise ergiebig.

Am Mittwoch regnet es auch im Norden, in den Alpen teilweise anhaltend. In der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden sinkt die Schneefallgrenze bis am Abend von etwa 2500 auf 1600 Meter, örtlich auch tiefer.

So geht es bis zum Wochenende weiter

Für die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden zeichnet sich folgender Verlauf ab: