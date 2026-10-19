Am Mittwochvormittag, 21. Oktober, zieht laut MeteoSchweiz eine Kaltfront von Westen über die Schweiz. Dahinter strömt kühlere Polarluft aus Nordwesten nach. Zuvor sind am Dienstag in den Alpentälern mit Föhn noch bis zu 20 Grad möglich.
Wann kommen Regen und Schnee?
Am Dienstag nehmen die Wolken zu. Auf der Alpensüdseite werden die Niederschläge ab dem Abend und in der Nacht auf Mittwoch häufiger und teilweise ergiebig.
Am Mittwoch regnet es auch im Norden, in den Alpen teilweise anhaltend. In der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden sinkt die Schneefallgrenze bis am Abend von etwa 2500 auf 1600 Meter, örtlich auch tiefer.
So geht es bis zum Wochenende weiter
Für die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden zeichnet sich folgender Verlauf ab:
Tag
Erwartetes Wetter
Mittwoch, 21. Oktober
Häufig nass, im Flachland um 12 Grad, gegen Abend kühler
Donnerstag, 22. Oktober
Wahrscheinlich meist sonnig, um 14 Grad
Freitag, 23. Oktober
Zunehmend bewölkt, Niederschläge und kräftiger Wind
Samstag, 24. Oktober
Voraussichtlich wechselhaft, um 10 Grad; Schneefallgrenze etwa 1200 Meter
Prognose für diese Woche
Die Entwicklung für Samstag ist noch unsicher.
In Davos zeigt sich die Abkühlung besonders deutlich
Die lokale Prognose von Davos Klosters veranschaulicht den Wetterwechsel: Für Dienstag werden in Davos noch Höchstwerte um 15 Grad erwartet. Am Mittwoch sind bei trübem Wetter und Regen nur noch etwa 8 Grad angekündigt.
Am Donnerstag könnte die Temperatur am frühen Morgen auf null Grad sinken. Tagsüber werden rund sieben Grad erwartet. Die Werte gelten für Davos auf etwa 1560 Metern und lassen sich nicht auf ganz Graubünden übertragen.
Was ihr vor einem Ausflug prüfen solltet
Wer eine Wanderung oder einen Ausflug plant, sollte neben dem Wettersymbol auch den zeitlichen Verlauf, den Wind und die Prognose für die Höhe des Ziels anschauen. Ein Regensymbol allein sagt wenig darüber aus, wann und wie lange Niederschlag fällt.
SRF Meteo empfiehlt deshalb, den schriftlichen Wetterbericht einzubeziehen und kurzfristig auch das Regenradar zu verfolgen. Gerade für das Wochenende lohnt sich eine erneute Prüfung näher am geplanten Ausflug.