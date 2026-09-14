Panorama

Die Schweizer Medienlegende Jürg Marquard ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Nun gibt es erste Informationen zu den Umständen seines Todes.

Die Schweizer Medienwelt trauert um Jürg Marquard. Der bekannte Verleger und Unternehmer ist am Montag im Alter von 81 Jahren in Zürich gestorben. Den Todesfall bestätigte seine Ehefrau Raquel Marquard gegenüber SRF. Zuvor hatte der «Blick» unter Berufung auf das engste Umfeld der Familie über den Tod des Medienunternehmers berichtet.

Woran ist Jürg Marquard gestorben?

Eine konkrete Todesursache wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.

Bekannt ist jedoch, dass Marquard vor seinem Tod längere Zeit schwer krank war. Nach Angaben aus seinem engsten Familienumfeld starb der 81-Jährige am Montag in Zürich nach langer und schwerer Krankheit. Er sei «sanft eingeschlafen».

Um welche Erkrankung es sich zuletzt genau handelte, wurde bislang nicht mitgeteilt.

Marquard hatte allerdings bereits in der Vergangenheit mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass er mehrfach an einer schweren Sepsis erkrankt war.

Damals hatte sich die Blutvergiftung in seinem Körper ausgebreitet und auch seine Organe angegriffen. Unter anderem waren seine Herzklappen betroffen. Marquard musste sich deshalb einer Operation am offenen Herzen unterziehen und wurde zeitweise auf der Intensivstation behandelt.

Von dieser schweren gesundheitlichen Krise erholte er sich damals wieder.

Ob seine früheren Herzprobleme oder Sepsis-Erkrankungen in einem Zusammenhang mit seinem jetzigen Tod stehen, ist nicht bekannt. Dazu gibt es bislang keine bestätigten Angaben der Familie.

Mit 2000 Franken baute Marquard sein Medienimperium auf