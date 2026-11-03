Die deutsche Schauspielerin Jana Pallaske (47), bekannt unter anderem aus der Filmreihe «Fack ju Göhte», hat einen schweren Schicksalsschlag öffentlich gemacht. Sie verabschiedete sich auf Instagram von ihrem verstorbenen Partner. In einem ausführlichen Beitrag schildert sie, wie schwer es ihr gefallen sei, seinen Tod zu akzeptieren. «Ich bin einfach nur ein riesiger Klumpen Schmerz», schreibt Pallaske.

Wer ist der verstorbene Partner von Jana Pallaske?

Die Identität ihres verstorbenen Lebenspartners hat Jana Pallaske bislang nicht öffentlich bekannt gegeben. Auch über den genauen Todeszeitpunkt und die Todesursache ist nichts bekannt. In ihrem Instagram-Beitrag beschreibt die Schauspielerin den Verstorbenen als einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Neben ihrer Mutter habe ihr niemand nähergestanden als er.

Bekannt ist, dass Pallaske seit 2018 mit dem Stuntman Sascha Girndt liiert war. Gemeinsam nahmen die beiden 2021 an der RTL-Sendung «Das Sommerhaus der Stars» teil. Ob Girndt auch der Mann ist, um den die Schauspielerin nun trauert, ist bislang nicht bestätigt. Laut RTL handelt es sich bei dem Verstorbenen jedoch nicht um ihren Expartner Girndt.

Jana Pallaske spricht über den Tod ihres Partners

In ihrem Instagram-Beitrag beschreibt die 47-Jährige, wie sie den Tod ihres Partners zunächst nicht wahrhaben wollte. Lange habe sie sich vorgestellt, er könne jederzeit zurückkehren. Erst allmählich habe sie akzeptieren müssen, dass der Mensch, mit dem sie ihren Alltag und ihre Zukunftspläne geteilt hatte, nicht mehr am Leben sei.