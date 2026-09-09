iPhone 18: Release Date – Wann kommt das neue Apple-Handy?

Panorama

Apple zeigt am 9. September 2026 neue Geräte, das reguläre iPhone 18 soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

Apple hat für Mittwoch, 9. September 2026, ein Event angekündigt. Beginn ist um 19 Uhr Schweizer Zeit. Welche Geräte dort vorgestellt werden, hat der Konzern vorab nicht bekannt gegeben. Medienberichte rechnen unter anderem mit neuen iPhones. Allerdings könnte ausgerechnet das reguläre iPhone 18 noch auf sich warten lassen.

Apple: Wann erscheint das iPhone 18?

Ein offizielles Release Date für das iPhone 18 gibt es derzeit nicht. Apple hat weder die Präsentation des Geräts angekündigt noch einen Termin für den Verkaufsstart genannt. Medienberichten zufolge könnte Apple die Basisversion der nächsten iPhone-Generation erst im Frühling 2027 auf den Markt bringen. Demnach würden zunächst die höher positionierten Modelle erneuert.

iPhone 18 Pro und Pro Max werden beim Apple-Event erwartet

Anders sieht es laut Medienberichten beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max aus. Die beiden Premium-Modelle werden für das September-Event erwartet. Von Apple bestätigt sind die beiden Geräte bislang allerdings nicht. Auch zu Ausstattung, Preisen und Verkaufsstart hat das Unternehmen vor der Präsentation keine Angaben gemacht.

Erstes faltbares iPhone?

Neben den Pro-Modellen könnte Apple erstmals ein faltbares iPhone präsentieren. Auch dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Ankündigung, sondern um Medienberichte, die sich auf Analysten berufen. Das Gerät soll sich ähnlich wie ein Buch aufklappen lassen. Apple selbst hat bislang weder die Existenz eines solchen Smartphones noch dessen Namen oder technische Daten bestätigt.

Welche weiteren Apple-Produkte könnten gezeigt werden?

Medienberichte nennen neben den neuen iPhones weitere mögliche Neuheiten. Dazu gehören die Apple Watch Series 12, die Apple Watch Ultra 4 und die AirPods 5. Offiziell angekündigt hat Apple diese Produkte für das Event bislang nicht.

Gesichert ist damit vor Beginn der Keynote vor allem der Termin: Das Apple-Event findet am 9. September statt. Ob und wann das reguläre iPhone 18 erscheint, bleibt bis zu einer offiziellen Mitteilung von Apple offen.