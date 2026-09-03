iPhone 18 Pro: So lange solltest du mit dem Kauf warten

Panorama

Beim iPhone 18 Pro könnte sich Geduld auszahlen. Eine Preisprognose von idealo deutet darauf hin, dass das neue Apple-Handy bereits Monate später deutlich günstiger erhältlich sein könnte.

Apple hat für den 9. September 2026 ein Special Event angekündigt. Erwartet wird, dass der Konzern dort das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max präsentiert. Offiziell bestätigt sind die beiden Modelle und deren Preise bislang nicht.

Das deutsche Preisvergleichsportal idealo hat die Entwicklung früherer iPhone-Generationen untersucht und daraus einen möglichen Preisverlauf für die neuen Pro-Modelle berechnet. Die Analyse basiert auf dem deutschen Handel. Für die Schweiz sind die Ergebnisse daher höchstens ein grober Anhaltspunkt.

Apple iPhone 18 Pro: Aktuelle Preis-Prognose

Für das iPhone 18 Pro mit 256 GB setzt idealo einen möglichen Startpreis von 1399 Euro an. Der Betrag basiert auf Medien- und Analystenschätzungen und stammt nicht von Apple. Sollte er zutreffen, wäre das neue Modell in Deutschland 100 Euro teurer als sein Vorgänger. Als mögliche Gründe für höhere Preise gelten gestiegene Kosten für Speicher und andere Komponenten.

Für die Prognose hat idealo die Preisverläufe des iPhone 17 Pro mit 256 GB und des iPhone 16 Pro mit 128 GB ausgewertet. Berücksichtigt wurden jeweils die beliebteste Farbvariante und die kleinste angebotene Speicherkapazität.

Nach fünf Monaten könnten Käufer knapp 200 Euro sparen

Direkt nach dem Verkaufsstart dürfte sich beim Preis zunächst wenig tun. Für den ersten Monat erwartet idealo einen Rückgang von rund zwei Prozent. Ausgehend von 1399 Euro wären das etwa 28 Euro.

Nach zwei Monaten könnte das iPhone 18 Pro rund 1276 Euro kosten. Deutlich grösser wäre der Unterschied nach fünf Monaten: Dann rechnet idealo mit etwa 1200 Euro. Das entspricht knapp 200 Euro oder 14 Prozent weniger als der angenommene Startpreis.

Wer noch länger wartet, könnte zusätzlich sparen. Nach elf Monaten liegt die Prognose bei rund 1143 Euro und damit 256 Euro beziehungsweise 18 Prozent unter dem Ausgangswert. Vom fünften bis zum elften Monat kämen damit allerdings nur noch vier weitere Prozentpunkte hinzu.

Beim iPhone 18 Pro Max ergibt die Analyse ein vergleichbares Bild. Nach fünf Monaten erwartet idealo ebenfalls einen Rückgang von rund 14 Prozent. Das grösste Sparpotenzial innerhalb des untersuchten Zeitraums liegt nach neun Monaten bei etwa 19 Prozent.

Die Berechnung ist keine Preisgarantie. Sie stützt sich auf frühere Preisentwicklungen und auf noch unbestätigte Startpreise. Wie viel das iPhone 18 Pro tatsächlich kosten und wie schnell sein Preis sinken wird, steht erst nach dem Marktstart fest.

Was bedeutet die Prognose für die Schweiz?

Die konkreten Europreise lassen sich nicht direkt auf den Schweizer Markt übertragen. Als Anhaltspunkt dient deshalb vor allem der von idealo erwartete Preisverlauf. Nach einigen Monaten ist demnach ein deutlicherer Preisrückgang möglich.

Ob sich das iPhone 18 Pro bei Schweizer Händlern ähnlich entwickelt, ist offen. Wer nicht gleich zum Verkaufsstart zugreifen möchte, kann die Marke von fünf Monaten dennoch als groben Orientierungspunkt nutzen und die Preise hierzulande beobachten.