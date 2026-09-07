iPhone 18 Pro: Das wird am Mittwoch erwartet

Panorama

Apple lädt am Mittwoch, 9. September, zum nächsten grossen Event. Erwartet werden das iPhone 18 Pro und Pro Max, bestätigt hat Apple die neuen Modelle allerdings noch nicht.

Am Mittwoch richtet sich der Blick nach Cupertino. Apple hat für den 9. September ein Special Event angekündigt, hält sich bei den Produkten aber bedeckt. Medienberichte und Leaks gehen davon aus, dass das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max vorgestellt werden. Auch Apples erstes faltbares Smartphone könnte seinen ersten Auftritt haben.

Gesichert ist davon vorerst wenig. Apple hat weder die neuen iPhone-Modelle noch deren technische Daten offiziell vorgestellt. Entsprechend beruhen die bisherigen Gerüchte zu Design, Kamera, Chip und Akku auf Berichten und Leaks.

Apple iPhone 18 Pro: Beim Design dürfte sich wenig ändern

Ein grosser optischer Umbruch zeichnet sich beim iPhone 18 Pro nicht ab. Leaks zufolge soll Apple an den drei dreieckig angeordneten Kameralinsen und dem breiten Kameraplateau festhalten. Das Pro-Modell könnte allerdings etwas dicker und schwerer werden. Im Gespräch sind rund neun Millimeter und 240 Gramm. Der zusätzliche Platz könnte unter anderem für einen grösseren Akku und eine verbesserte Kühlung genutzt werden.

Auch bei den Bildschirmgrössen wird mit Kontinuität gerechnet. Berichten zufolge sollen es weiterhin 6,3 Zoll beim Pro und 6,9 Zoll beim Pro Max sein. Daneben wird über weiterentwickelte LTPO-Panels spekuliert, die energieeffizienter arbeiten sollen.

Bei der Dynamic Island widersprechen sich die Berichte. Mehrere Quellen erwarten eine kleinere Aussparung, ein Leak nennt eine Reduktion der Breite um rund 35 Prozent. Andere Berichte gehen davon aus, dass grössere Änderungen erst mit einer späteren iPhone-Generation kommen. Auch zu Face-ID-Komponenten unter dem Display gibt es widersprüchliche Angaben.

Bei den Farben widersprechen sich die jüngsten Berichte. Als weitgehend gesetzt gelten Dark Cherry und ein heller Blauton. Daneben werden Schwarz und Silber gehandelt, wobei ein neuerer Leak davon ausgeht, dass Silber nicht in den Handel kommt.

Neuer 2-Nanometer-Chip erwartet

Unter der Haube könnte der A20 Pro für den grössten Technologiesprung sorgen. Mehrere Berichte rechnen mit einem Chip aus TSMCs 2-Nanometer-Fertigung. Die kleinere Strukturbreite soll mehr Leistung bei geringerem Energieverbrauch ermöglichen.

Eine neue Bauweise könnte zudem den Arbeitsspeicher enger mit CPU, GPU und Neural Engine verbinden. Davon könnten insbesondere KI-Anwendungen und die Energieeffizienz profitieren. Wie gross der Leistungsgewinn tatsächlich ausfällt, lässt sich vor der Vorstellung jedoch nicht beurteilen.

Auch beim Mobilfunk gibt es Fragezeichen. Als möglicher Kandidat gilt Apples eigenes C2-Modem. Dieses könnte den Mobilfunkstandard NR-NTN unterstützen, der Satelliten in 5G-Netze einbeziehen kann. Welche Funktionen Apple damit konkret anbieten würde, ist allerdings offen.

Noch ist zudem nicht sicher, ob Apple bei allen Pro-Modellen auf das C2 setzt. Neuere Berichte bringen auch eine regionale Aufteilung ins Spiel, bei der Apple je nach Markt eigene C2-Modems oder weiterhin Modems von Qualcomm verwenden könnte.

Variable Blende bleibt unsicher

Bei der Kamera gehört eine variable Blendenöffnung zu den meistdiskutierten Neuerungen. Ein mechanischer Mechanismus könnte regulieren, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Damit liesse sich unter anderem die natürliche Tiefenschärfe beeinflussen.

Ob die Technik tatsächlich kommt und welche Modelle sie erhalten, ist allerdings unklar. Einzelne Berichte sehen sie zunächst nur beim Pro Max. Daneben kursieren Hinweise auf eine grössere Blendenöffnung bei der Telekamera.

Faltbares iPhone könnte die Überraschung werden

Neben den beiden Pro-Modellen rechnen mehrere Berichte mit Apples erstem faltbaren iPhone. In Medien wird das bislang unangekündigte Gerät häufig als iPhone Fold bezeichnet; als möglicher offizieller Name kursiert unter anderem iPhone Ultra. Apple selbst hat bislang weder ein Foldable noch einen Namen dafür angekündigt.

Apple könnte den iPhone-Start aufteilen

Nicht nur bei der Hardware könnte Apple einen neuen Weg einschlagen. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass die iPhone-18-Familie erstmals in zwei Wellen auf den Markt kommt. Für September werden demnach das iPhone 18 Pro, Pro Max und das faltbare Modell erwartet.

Das reguläre iPhone 18, das iPhone 18e und ein mögliches Air-Modell könnten erst im Frühjahr 2027 folgen. Auch dieser neue Veröffentlichungsrhythmus ist nicht offiziell bestätigt.

Damit bleibt vor dem Event vor allem eines sicher: Apple lädt am Mittwoch, 9. September, zur Präsentation. Welche iPhones tatsächlich auf der Bühne stehen und welche der zahlreichen Leaks zutreffen, wird sich erst dann zeigen.