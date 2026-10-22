Panorama

Spanien und Portugal sind bekannte Ziele für den Ruhestand im Ausland. Doch in einem neuen internationalen Ranking liegt ein südamerikanisches Land vorne.

Wer nach der Pensionierung die Schweiz verlassen möchte, denkt vielleicht zuerst an Spanien, Portugal oder Italien. Doch das beste Gesamtpaket bietet laut dem «Global Retirement Report 2026» von Global Citizen Solutions ein anderes Land: Uruguay. Der südamerikanische Staat setzt sich in einem Vergleich von 46 Aufenthaltsprogrammen gegen zahlreiche europäische Destinationen durch.

Warum Uruguay auf Platz eins liegt

Uruguay verdankt seinen Spitzenplatz nicht einer einzelnen herausragenden Eigenschaft. Vielmehr schneidet das Land in allen fünf untersuchten Bereichen solide ab. Bewertet werden Lebensqualität, Mobilität und Einbürgerungsmöglichkeiten, Steuern, Aufenthaltsverfahren sowie finanzielle Voraussetzungen.

Für Uruguay nennt der Bericht einen Einkommensnachweis von monatlich 1700 US-Dollar. Die uruguayischen Behörden sehen grundsätzlich die Möglichkeit vor, direkt eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung zu beantragen. Welche finanziellen Nachweise dafür nötig sind, hängt vom jeweiligen Antrag ab.

Auch bei der Einbürgerung sieht Uruguay vergleichsweise kurze Fristen vor. Personen mit einer im Land bestehenden Familie können unter bestimmten Voraussetzungen nach drei Jahren gewöhnlichem Aufenthalt die gesetzliche Staatsbürgerschaft beantragen. Ohne entsprechende familiäre Bindungen beträgt die Frist fünf Jahre.

Uruguay führt damit die Gesamtwertung an, ohne in einer einzelnen Kategorie den ersten Platz zu belegen. Mauritius folgt auf Rang zwei, Spanien auf Rang drei. Die Unterschiede sind allerdings klein: Zwischen dem ersten und dem zehnten Platz liegen auf einer Skala von 0 bis 100 lediglich vier Punkte.