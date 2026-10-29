Vom Elektrohandwerk an die Spitze des Bayerischen Landtags: Ilse Aigner hat eine lange politische Laufbahn hinter sich. Nun wird die 61-Jährige für das höchste Staatsamt Deutschlands gehandelt. Was ist zu ihr öffentlich bekannt?
Ilse Aigner privat: Hat sie einen Lebensgefährten, ist sie verheiratet und hat sie Kinder?
Ilse Aigner wurde am 7. Dezember 1964 in Feldkirchen-Westerham in Oberbayern geboren. Sie wuchs mit drei älteren Schwestern auf. Ihre Eltern führten einen mittelständischen Elektro-Handwerksbetrieb, ihr Vater engagierte sich zudem als Gemeinderat.
Ihrem Heimatort ist die Politikerin bis heute treu geblieben. Sie lebt weiterhin in Feldkirchen-Westerham, wo sie im Januar 2024 zur Ehrenbürgerin ernannt wurde. Aigner ist ledig, hat keine Kinder und ist römisch-katholisch.
Im Oktober 2026 sprach sie in einem Podcast von «Münchner Merkur» und «tz» über ihren aktuellen Beziehungsstatus. «Ich gehe als Single durchs Leben», erklärte sie. Einsam sei sie deshalb aber nicht: Sie wohne mit ihrer Familie in einem Dreigenerationenhaus.
Eine neue Partnerschaft schliesst die CSU-Politikerin nicht aus. Allerdings sei es aufgrund ihrer politischen Position schwierig, eine neue Beziehung aufzubauen. «Das würde von einem Partner viel verlangen», sagte Aigner. Sie habe es «immer wieder mal versucht, mit mehr oder weniger Erfolg».
Ilse Aigner und die CSU: Ihre Karriere im Überblick
Nach der Mittleren Reife 1981 absolvierte Aigner eine Ausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin im elterlichen Betrieb. Anschliessend arbeitete sie dort drei Jahre als Handwerksgesellin. 1990 schloss sie eine Weiterbildung zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin ab. Bis 1994 entwickelte sie beim Luftfahrtunternehmen Eurocopter elektrische Systeme für Hubschrauber.
Ihr politisches Engagement begann bereits während der Ausbildung. 1983 trat sie der Jungen Union bei, zwei Jahre später der CSU. Erste Ämter übernahm sie in ihrer Heimatgemeinde und im Kreistag Rosenheim. 1994 zog sie in den Bayerischen Landtag ein.
Von 1998 bis 2013 sass Aigner im Deutschen Bundestag. Dort beschäftigte sie sich zunächst vor allem mit Bildungs- und Forschungspolitik sowie Haushaltsfragen. 2008 berief Bundeskanzlerin Angela Merkel sie zur Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
Nach fünf Jahren im Bundeskabinett kehrte Aigner nach München zurück. Sie wurde bayerische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. 2018 wechselte sie für einige Monate an die Spitze des Ministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr.
Seit 2018 Präsidentin des Bayerischen Landtags
Am 5. November 2018 wurde Aigner zur Präsidentin des Bayerischen Landtags gewählt. Fünf Jahre später bestätigten die Abgeordneten sie im Amt. Als Parlamentspräsidentin leitet sie die Sitzungen, überwacht die Einhaltung der Geschäftsordnung und vertritt den Landtag nach aussen.
In ihrer Antrittsrede 2018 warnte sie vor einer «Stimmungsdemokratie» und mahnte zu einem respektvollen politischen Umgang. Ihr damaliges Credo lautete: «Demokratie ist nie nur Gabe, sie bleibt immer Aufgabe».
Innerhalb der CSU verfügt Aigner ebenfalls über erheblichen Einfluss. Seit 2011 steht sie dem Bezirksverband Oberbayern vor, dem grössten der Partei. Dem CSU-Parteivorstand gehört sie seit 1995 an, dem Präsidium seit 2007.
Wird Ilse Aigner die nächste Bundespräsidentin?
Seit 2025 wird Aigner als mögliche Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier genannt. Im April 2026 stellte sich CSU-Chef Markus Söder öffentlich hinter eine mögliche Kandidatur.
Auch ausserhalb der Union findet die Idee Anklang. Neben dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU) äusserte sich unter anderem auch Grünen-Politiker Omid Nouripour positiv über eine mögliche Kandidatur.
Ob Aigner tatsächlich ins Schloss Bellevue einzieht, hängt davon ab, ob sie kandidiert und von der Bundesversammlung gewählt wird. Die nächste Bundespräsidentenwahl findet am 30. Januar 2027 statt.