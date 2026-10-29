Vom Elektrohandwerk an die Spitze des Bayerischen Landtags: Ilse Aigner hat eine lange politische Laufbahn hinter sich. Nun wird die 61-Jährige für das höchste Staatsamt Deutschlands gehandelt. Was ist zu ihr öffentlich bekannt?

Ilse Aigner privat: Hat sie einen Lebensgefährten, ist sie verheiratet und hat sie Kinder?

Ilse Aigner wurde am 7. Dezember 1964 in Feldkirchen-Westerham in Oberbayern geboren. Sie wuchs mit drei älteren Schwestern auf. Ihre Eltern führten einen mittelständischen Elektro-Handwerksbetrieb, ihr Vater engagierte sich zudem als Gemeinderat.

Ihrem Heimatort ist die Politikerin bis heute treu geblieben. Sie lebt weiterhin in Feldkirchen-Westerham, wo sie im Januar 2024 zur Ehrenbürgerin ernannt wurde. Aigner ist ledig, hat keine Kinder und ist römisch-katholisch.

Im Oktober 2026 sprach sie in einem Podcast von «Münchner Merkur» und «tz» über ihren aktuellen Beziehungsstatus. «Ich gehe als Single durchs Leben», erklärte sie. Einsam sei sie deshalb aber nicht: Sie wohne mit ihrer Familie in einem Dreigenerationenhaus.

Eine neue Partnerschaft schliesst die CSU-Politikerin nicht aus. Allerdings sei es aufgrund ihrer politischen Position schwierig, eine neue Beziehung aufzubauen. «Das würde von einem Partner viel verlangen», sagte Aigner. Sie habe es «immer wieder mal versucht, mit mehr oder weniger Erfolg».