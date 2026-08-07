Hitzewelle in Italien: Karte zeigt, wo es richtig heiss wird

Panorama

Italien erlebt eine anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 40 Grad. Eine Karte zeigt, welche Regionen besonders betroffen sind.

In Italien sorgt eine anhaltende Hitzewelle für extreme Temperaturen. Das Gesundheitsministerium hat für alle 27 überwachten Grossstädte die höchste Warnstufe ausgerufen. Für Rom und Florenz werden etwa Höchstwerte von mehr als 40 Grad prognostiziert. Wo wird es in den nächsten Tagen wie heiss?

Hitze in Italien: Karte zeigt betroffene Regionen

Die Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man die Animation für die nächsten Tage über das «Play»-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte informiert darüber, welche Temperatur zu erwarten ist. Zusätzliche Wetterinformationen, insbesondere zu möglichen Gewittern oder der prognostizierten Regenmenge, können oben rechts eingeblendet werden.

Italien: Wie lange dauert die Hitzewelle noch?

Nach den aktuellen Vorhersagen dürfte die Hitzewelle bis Mitte August anhalten. Für Freitag wird im Norden Italiens jedoch mit etwas tieferen Temperaturen gerechnet. Bozen soll dann nicht mehr unter der höchsten Hitzewarnstufe stehen. Zudem sind in Südtirol Hitzegewitter möglich.

Auswirkungen auf die Natur: Lago Maggiore vor historischem Tiefstand

Die anhaltende Hitze macht sich auch in der Natur bemerkbar. Sowohl Flüsse als auch Seen führen deutlich weniger Wasser als für diese Jahreszeit üblich. Besonders betroffen sind der Po und der Lago Maggiore, dessen Pegel sich einem historischen Tiefststand nähert. Gleichzeitig wurden im nördlichen Teil der Adria Wassertemperaturen von über 30 Grad gemessen.

Mit Material von Keystone-SDA.