Hitzewelle in der Schweiz: Wann wird es wieder kühler?

Panorama

Die Hitzewelle in der Schweiz verschärft sich zunächst weiter. In den kommenden Tagen werden landesweit Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad erwartet. Eine Abkühlung lässt vorerst auf sich warten.

Die Schweiz steht vor weiteren sehr heissen Tagen. Besonders hohe Temperaturen werden laut MeteoSchweiz in der zweiten Wochenhälfte erwartet. Ab wann kann man wieder mit nachlassenden Temperaturen rechnen?

Wetter: Zuerst wird es noch heisser – bis zu 36 Grad erwartet

Am Dienstag und Mittwoch werden in den Niederungen je nach Region etwa 31 bis 34 Grad erreicht. Der Höhepunkt der Hitze dürfte in der zweiten Wochenhälfte folgen: Am Donnerstag werden in der Deutschschweiz rund 34 Grad erwartet, in der Westschweiz und auf der Alpensüdseite etwa 35 Grad. Insgesamt werden in den kommenden Tagen landesweit Höchsttemperaturen zwischen 31 und 36 Grad prognostiziert.

Auch die Warnlage könnte sich zunächst verschärfen. Im Basso Moesano sowie in Mittel- und Südtessin gilt bereits eine Hitzewarnung der Stufe 4. In zahlreichen Gebieten nördlich der Alpen gilt Stufe 3. Ab Mittwoch oder Donnerstag könnten weitere Regionen auf der Alpennordseite hinzukommen. Eine Ausweitung auf alle Regionen in den Niederungen gilt als wahrscheinlich, in der Nordwestschweiz ist ab Donnerstag sogar Stufe 4 nicht ausgeschlossen.

Ab Sonntag sinken die Temperaturen

Am Samstag bleibt es zunächst heiss: In der Deutschschweiz werden rund 35 Grad, in der Westschweiz etwa 34 Grad und auf der Alpensüdseite rund 32 Grad erwartet. Am Sonntag gehen die Höchstwerte auf etwa 30 bis 32 Grad zurück. Gleichzeitig nimmt die Schauer- und Gewitterneigung zu.

Deutlicher fällt die Abkühlung voraussichtlich am Montag, 17. August, aus. Dann werden in der Deutsch- und Westschweiz noch rund 28 Grad und auf der Alpensüdseite etwa 29 Grad erwartet. Dazu werden Schauer und Gewitter wahrscheinlicher.

Ob damit die Hitzewelle endgültig vorbei ist, bleibt laut MeteoSchweiz allerdings offen. Für die darauffolgenden Tage werden weiterhin sommerliche Temperaturen erwartet. Der genaue Endzeitpunkt der aktuellen Hitzewelle lässt sich nach den vorliegenden Angaben noch nicht bestimmen.

