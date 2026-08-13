Hitzewelle 2026 bricht Hitzerekord aus 2003: Zürich erlebt bereits 36 Tage über 30 Grad

Panorama

Der Sommer 2026 übertrifft selbst den legendären Hitzesommer 2003. In Zürich wurden bereits 36 Hitzetage gezählt, in Basel sogar 45 – und die Temperaturen steigen weiter.

Die Schweiz schwitzt – und der Sommer 2026 entwickelt sich immer mehr zu einem historischen Hitzesommer. Zahlreiche Hitzewellen haben in den vergangenen Wochen für aussergewöhnlich hohe Temperaturen gesorgt. Nach Angaben von MeteoNews lag der Sommer 2026 bislang im Durchschnitt 0,7 Grad über dem Sommer 2003.

In Zürich gab es bereits 36 Hitzetage

Als Hitzetag gilt ein Tag, an dem die Höchsttemperatur mindestens 30 Grad erreicht. Davon gab es in Zürich in diesem Sommer bereits 36. Basel kommt sogar auf 45.

Noch extremer wird der Vergleich bei Temperaturen oberhalb von 35 Grad. In Basel wurde diese Marke bereits an 17 Tagen überschritten. Im Hitzesommer 2003 waren es dort 13 Tage.

Hitzewelle bringt auch Chur einen neuen Rekord

Auch Graubünden bleibt von der aussergewöhnlichen Hitze nicht verschont. In Chur kletterten die Temperaturen in diesem Sommer bereits an elf Tagen über die Marke von 35 Grad. Damit wurde auch in der Bündner Kantonshauptstadt ein neuer Höchstwert erreicht.

24 Hitzetage am Stück in Locarno

Nicht nur die Zahl der Hitzetage fällt aussergewöhnlich aus. Auch die Dauer einzelner Hitzeperioden erreicht neue Dimensionen.

In Locarno wurden in diesem Sommer 24 aufeinanderfolgende Tage mit Temperaturen von mindestens 30 Grad registriert. Laut MeteoNews wurde damit ein neuer Rekord aufgestellt.

Gleichzeitig gab es in verschiedenen Regionen aussergewöhnlich viele Tropennächte. Dabei sinkt die Temperatur selbst nachts nicht unter 20 Grad.

Und die Hitze ist noch nicht vorbei

Die Statistik könnte sich in den kommenden Tagen sogar noch verschärfen. Für Zürich gilt aktuell eine Hitzewarnung bis Samstagabend. Danach zeichnet sich eine deutliche Abkühlung ab.

