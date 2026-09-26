Für viele Familien beginnen in den nächsten Tagen die Herbstferien. Einen einheitlichen Schweizer Ferienstart gibt es allerdings nicht. Je nach Kanton und teilweise sogar nach Gemeinde oder Schulträger unterscheiden sich Beginn und Dauer deutlich. Besonders sichtbar wird das im Linthgebiet: Auf der St. Galler Seite beginnen die Herbstferien bereits am Samstag, 26. September 2026.
Diese Termine gelten im Linthgebiet, in Glarus und Graubünden
Für das Schuljahr 2026/27 gelten in der Region folgende Daten:
Region
Beginn der Herbstferien
Ende der Herbstferien
Erster Schultag danach
Rapperswil-Jona und Kanton St. Gallen
Samstag, 26. September
Sonntag, 18. Oktober
Montag, 19. Oktober
Kanton Glarus
Samstag, 3. Oktober
Sonntag, 18. Oktober
Montag, 19. Oktober
Deutsch- und Romanischbünden inklusive Chur
Samstag, 10. Oktober
Sonntag, 25. Oktober
Montag, 26. Oktober
Moesano
Samstag, 31. Oktober
Sonntag, 8. November
Montag, 9. November
Ferienübersicht
Der offizielle Ferienplan des Kantons St. Gallen führt den Zeitraum vom Sonntag, 27. September, bis Sonntag, 18. Oktober. Da der letzte Unterrichtstag bereits am Freitag ist, beginnt die unterrichtsfreie Zeit für Schülerinnen und Schüler faktisch am Samstag, 26. September. Die Schule Rapperswil-Jona nennt entsprechend ausdrücklich den 26. September als ersten Ferientag.
Auf beiden Seiten der Linth gelten andere Ferienzeiten
Die unterschiedlichen Termine können besonders Familien betreffen, deren Alltag über die Kantonsgrenze hinweg organisiert ist. Wer beispielsweise in Glarus wohnt, aber in der Region Rapperswil-Jona arbeitet oder Angehörige auf beiden Seiten der Linth hat, kann nicht automatisch mit deckungsgleichen Ferien rechnen.
Im Kanton St. Gallen dauern die Herbstferien drei Wochen. In Rapperswil-Jona sind die Kinder vom 26. September bis zum 18. Oktober schulfrei. Im Kanton Glarus beginnen die Ferien eine Woche später und umfassen den Zeitraum vom 3. bis zum 18. Oktober.
Damit kehren die Kinder auf beiden Seiten am 19. Oktober in die Schule zurück – sie starten aber nicht gleichzeitig in die Ferien.
In Chur beginnen die Herbstferien erst am 10. Oktober
Für Deutsch- und Romanischbünden sowie das Val Poschiavo und das Bergell legt der Kanton die Herbstferien einheitlich fest. 2026 dauern sie vom 10. bis zum 25. Oktober. Das gilt damit auch für Chur.
Eine besondere Regelung gilt im Moesano. Dort orientiert sich der Ferienkalender am benachbarten Kanton Tessin. Die Kinder haben deshalb erst vom 31. Oktober bis zum 8. November Herbstferien. Zwischen dem Ferienstart in Rapperswil-Jona und jenem im Moesano liegen damit fünf Wochen.
Andere Ferien wie Sport- oder Frühlingsferien können in Graubünden durch die einzelnen Schulträgerschaften bestimmt werden. Für die Herbstferien bestehen 2026 jedoch die kantonal festgelegten Zeiträume.
Warum hat die Schweiz keine einheitlichen Schulferien?
Das Schweizer Bildungswesen ist föderal organisiert. Für die Festlegung der Schulferien sind nach Angaben der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren die Kantone und teilweise ihre Gemeinden zuständig.
Deshalb gibt es keinen nationalen Ferienkalender, der für sämtliche Schülerinnen und Schüler gilt. Einige Kantone schreiben die Termine vollständig vor. Andere machen Vorgaben oder Empfehlungen und lassen den Gemeinden bei bestimmten Ferienblöcken Spielraum.
Auch innerhalb einzelner Kantone können deshalb Abweichungen entstehen. Vor einer Reise oder der Buchung einer Betreuung sollten Eltern immer den Ferienplan der konkreten Schule kontrollieren. Weiterbildungstage und lokale schulfreie Tage können zusätzlich zu den regulären Ferien hinzukommen.
In Teilen der Schweiz laufen die Herbstferien bereits
Der Vergleich mit anderen Kantonen zeigt, wie weit die Termine auseinanderliegen. Im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern begannen die Herbstferien bereits am 19. September. In zahlreichen Kantonen starten sie Ende September oder Anfang Oktober.
Später folgen unter anderem die Westschweizer Kantone Waadt und Freiburg ab dem 10. Oktober. In Genf beginnen die Ferien am 17. Oktober. Das Tessin bildet zusammen mit dem Bündner Moesano den späten Abschluss: Dort dauert die Herbstpause vom 31. Oktober bis zum 8. November.
Zwischen dem frühesten Ferienstart und dem spätesten Beginn liegen 2026 somit rund sechs Wochen. Wer innerhalb der Schweiz verreist, kann von der Staffelung profitieren: Ausflugsziele und Ferienregionen werden nicht überall gleichzeitig von Familien besucht. An stark frequentierten Reisetagen der einzelnen Kantone ist dennoch mit mehr Verkehr zu rechnen.