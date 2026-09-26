Panorama

Die Herbstferien beginnen in der Schweiz nicht überall zur selben Zeit. Selbst innerhalb des Linthgebiets unterscheiden sich die Termine. Auch Graubünden hat seine eigene Regeln.

Für viele Familien beginnen in den nächsten Tagen die Herbstferien. Einen einheitlichen Schweizer Ferienstart gibt es allerdings nicht. Je nach Kanton und teilweise sogar nach Gemeinde oder Schulträger unterscheiden sich Beginn und Dauer deutlich. Besonders sichtbar wird das im Linthgebiet: Auf der St. Galler Seite beginnen die Herbstferien bereits am Samstag, 26. September 2026.

Diese Termine gelten im Linthgebiet, in Glarus und Graubünden

Für das Schuljahr 2026/27 gelten in der Region folgende Daten:

Region Beginn der Herbstferien Ende der Herbstferien Erster Schultag danach Rapperswil-Jona und Kanton St. Gallen Samstag, 26. September Sonntag, 18. Oktober Montag, 19. Oktober Kanton Glarus Samstag, 3. Oktober Sonntag, 18. Oktober Montag, 19. Oktober Deutsch- und Romanischbünden inklusive Chur Samstag, 10. Oktober Sonntag, 25. Oktober Montag, 26. Oktober Moesano Samstag, 31. Oktober Sonntag, 8. November Montag, 9. November Ferienübersicht

Der offizielle Ferienplan des Kantons St. Gallen führt den Zeitraum vom Sonntag, 27. September, bis Sonntag, 18. Oktober. Da der letzte Unterrichtstag bereits am Freitag ist, beginnt die unterrichtsfreie Zeit für Schülerinnen und Schüler faktisch am Samstag, 26. September. Die Schule Rapperswil-Jona nennt entsprechend ausdrücklich den 26. September als ersten Ferientag.