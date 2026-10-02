Panorama

Die Herbstferien haben gestartet. Wer für die freien Tage nach Ideen für Unternehmungen in die Natur sucht, findet hier eine Auswahl an Ausflugszielen als Übersicht.

Die Herbstferien fallen 2026 im Kanton Zürich in die Kalenderwochen 41 und 42. Sie dauern vom 5. bis 17. Oktober. Nimmt man die angrenzenden Wochenenden hinzu, reicht die schulfreie Zeit von Samstag, 3. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober. Wer in dieser Zeit einen Ausflug plant, muss nicht zu den bekannten Zürcher Klassikern aufbrechen. Denn abseits von Uetliberg, Rheinfall, Greifensee oder Bachtel gibt es im Kanton zahlreiche Orte, die weniger bekannt sind. Unsere Auswahl führt vom Zürcher Oberland über das Unterland bis ins Weinland.

Wissengubel und Täuferhöhle bei Gibswil

Die Rundwanderung bei Gibswil verbindet in rund 4 Stunden gleich mehrere Naturerlebnisse und eignet sich gut für Familien. Zu den Höhepunkten gehört der Wissengubel, ein markanter Felsüberhang mit kleinem Wasserfall und geschützter Höhlenmulde. Eine Feuerstelle bietet Gelegenheit für eine Pause.

Anschliessend führt die Route durch Wälder und über Weiden mit Ausblicken auf die Glarner und Innerschweizer Alpen. Ein weiterer Höhepunkt ist die rund 40 Meter breite Täuferhöhle. Danach führt die Wanderung über Fischenthal zurück nach Gibswil.

Greiselgubel-Wasserfall bei Fischenthal

Statt eines bekannten Aussichtspunkts wartet bei Fischenthal ein versteckter Wasserfall. Der Greiselgubel-Wasserfall bei Fischenthal gilt als höchster Wasserfall des Kantons Zürich. Er liegt inmitten von Wäldern und Wiesen und lässt sich auf einer leichten Wanderung erreichen. Besonders eindrücklich zeigt er sich nach Regenfällen, wenn deutlich mehr Wasser über die Felsen fliesst. Für den Weg sollten rund ein bis zwei Stunden eingeplant werden.