Panorama

Kastanienwälder, Bergdörfer und eine rasante Rodelbahn: Im Tessin gibt es auch nach dem Sommer viel zu erleben. Fünf Ausflugstipps für die Herbstferien 2026.

Wenn sich die Wälder verfärben, beginnt im Tessin eine reizvolle Zeit für Ausflüge. In den Tälern leuchtet das Laub, auf den Bergen reicht die Sicht bei klarem Wetter bis weit in die Alpen. Gleichzeitig sind die Temperaturen am Lago Maggiore und am Luganersee oft noch mild genug für längere Spaziergänge. Diese fünf Ziele lohnen sich in den Herbstferien besonders.

1. Bavonatal: Ein Wasserfall mitten im Bergdorf

Steinhäuser, schmale Gassen und ein Wasserfall, der über eine steile Felswand stürzt: Das Dorf Foroglio im Bavonatal ist ein beliebtes Fotomotiv. Im Oktober sorgen die verfärbten Laubbäume für zusätzliche Farbtupfer zwischen den grauen Felsen.

Wer nicht nur das Dorf besichtigen möchte, kann dem historischen «Sentiero della transumanza» folgen. Der Wanderweg führt auf alten Saumpfaden durch das Tal und vorbei an kleinen Siedlungen. Informationstafeln erzählen vom früheren Leben der Bergbevölkerung. Für die rund 13 Kilometer lange Wanderung von Bignasco nach San Carlo sind etwa viereinhalb Stunden einzuplanen. Vor der Tour sollten die aktuellen Wegverhältnisse geprüft werden.

2. Verzascatal: Spaziergang zur berühmten Steinbrücke

Die Ponte dei Salti bei Lavertezzo gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Tessins. Die historische Brücke mit ihren beiden Steinbögen überspannt die Verzasca, deren türkisgrünes Wasser zwischen glatt geschliffenen Felsen hindurchfliesst.

Im Oktober lohnt es sich, nicht nur an der Brücke Halt zu machen, sondern auch ein Stück dem Fluss entlangzuwandern. Der Weg führt durch Laubwälder und eröffnet immer wieder neue Blicke auf das Flussbett. Vorsicht ist auf den feuchten und teilweise rutschigen Steinen geboten.