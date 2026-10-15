Wenn sich die Wälder verfärben, beginnt im Tessin eine reizvolle Zeit für Ausflüge. In den Tälern leuchtet das Laub, auf den Bergen reicht die Sicht bei klarem Wetter bis weit in die Alpen. Gleichzeitig sind die Temperaturen am Lago Maggiore und am Luganersee oft noch mild genug für längere Spaziergänge. Diese fünf Ziele lohnen sich in den Herbstferien besonders.
1. Bavonatal: Ein Wasserfall mitten im Bergdorf
Steinhäuser, schmale Gassen und ein Wasserfall, der über eine steile Felswand stürzt: Das Dorf Foroglio im Bavonatal ist ein beliebtes Fotomotiv. Im Oktober sorgen die verfärbten Laubbäume für zusätzliche Farbtupfer zwischen den grauen Felsen.
Wer nicht nur das Dorf besichtigen möchte, kann dem historischen «Sentiero della transumanza» folgen. Der Wanderweg führt auf alten Saumpfaden durch das Tal und vorbei an kleinen Siedlungen. Informationstafeln erzählen vom früheren Leben der Bergbevölkerung. Für die rund 13 Kilometer lange Wanderung von Bignasco nach San Carlo sind etwa viereinhalb Stunden einzuplanen. Vor der Tour sollten die aktuellen Wegverhältnisse geprüft werden.
2. Verzascatal: Spaziergang zur berühmten Steinbrücke
Die Ponte dei Salti bei Lavertezzo gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Tessins. Die historische Brücke mit ihren beiden Steinbögen überspannt die Verzasca, deren türkisgrünes Wasser zwischen glatt geschliffenen Felsen hindurchfliesst.
Im Oktober lohnt es sich, nicht nur an der Brücke Halt zu machen, sondern auch ein Stück dem Fluss entlangzuwandern. Der Weg führt durch Laubwälder und eröffnet immer wieder neue Blicke auf das Flussbett. Vorsicht ist auf den feuchten und teilweise rutschigen Steinen geboten.
3. Malcantone: Wandern zwischen Kastanienbäumen
Die Kastanie hat im Tessin eine lange Tradition. Früher war sie für viele Familien ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Noch heute prägen ausgedehnte Kastanienhaine die Landschaft des Malcantone westlich von Lugano.
Von Arosio aus führt der «Sentiero del Castagno» durch Kastanien- und Birkenwälder sowie die fünf Dörfer des Alto Malcantone. Unterwegs erfahren Wandernde, wie die Kastanien früher verarbeitet wurden. Zwischen Mugena und Vezio steht beispielsweise ein traditionelles Steingebäude, in dem die Früchte einst über einem kleinen Feuer getrocknet wurden, um sie länger haltbar zu machen.
Besonders im Oktober, wenn sich die Blätter verfärben und die Kastanien reifen, lohnt sich die Wanderung. Der Weg ist rund 9,6 Kilometer lang und dauert gemäss Lugano Region gut drei Stunden. Für Besichtigungen und Pausen sollte zusätzliche Zeit eingeplant werden.
4. Monte Tamaro: Rodelspass auf 1530 Metern
Auf der Alpe Foppa am Monte Tamaro wartet ein Ausflugsziel für alle, die es etwas schneller mögen. Die 800 Meter lange Rodelbahn führt durch mehrere Kurven und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. Eine Fahrt kostet fünf Franken.
Die Gondelbahn fährt gemäss Saisonplan 2026 bis zum 8. November täglich zwischen 9.00 und 16.45 Uhr. Ob die Rodelbahn geöffnet ist, hängt vom Wetter ab. Vor der Anreise empfiehlt sich deshalb ein Blick auf die aktuellen Betriebsinformationen. Die Preise beginnen aktuell ab 5 CHF pro Fahrt.
5. Centovalli-Bahn: Herbstfarben vom Zug aus sehen
Wer die Landschaft lieber bequem vom Zugfenster aus betrachtet, steigt in Locarno in die Centovalli-Bahn. Die Strecke führt über rund 52 Kilometer bis ins italienische Domodossola. Unterwegs passiert der Zug 83 Brücken und 31 Tunnel.
Besonders im Oktober lohnt sich die Fahrt, wenn sich die bewaldeten Hänge entlang der Strecke gelb, orange und rot färben. Zwischen den tief eingeschnittenen Tälern tauchen immer wieder kleine Dörfer auf. Wer genügend Zeit mitbringt, kann beispielsweise in Intragna aussteigen und durch den historischen Ortskern spazieren. Die Bahn verkehrt ganzjährig und eignet sich damit auch für einen Ausflug an kühleren Herbsttagen. Vor der Reise empfiehlt sich ein Blick auf den aktuellen Fahrplan.