Panorama

Ob historische Sehenswürdigkeiten, Bergpanoramen oder Mountainbike-Touren: Im Kanton St. Gallen gibt es in den Herbstferien 2026 einiges zu entdecken. Fünf Ausflugstipps im Überblick.

Wer die Herbstferien 2026 im Kanton St. Gallen verbringt oder einen Ausflug dorthin machen mag, hat die Wahl zwischen Kultur, Wandern und Sport. In der Kantonshauptstadt erzählen jahrhundertealte Gebäude von der Geschichte der Region. Weiter südlich prägen die Gipfel des Alpsteins und das Rheintal die Landschaft. Wir stellen fünf Ausflugsmöglichkeiten vor.

Stiftsbibliothek St. Gallen: Bücher aus vergangenen Jahrhunderten

Die Stiftsbibliothek St. Gallen zählt zu den bedeutendsten historischen Bibliotheken der Welt. Ihre Geschichte ist eng mit dem ehemaligen Benediktinerkloster verbunden, dessen Ursprünge bis ins Jahr 612 zurückreichen. Besonders wertvoll ist die weitgehend erhaltene Handschriftensammlung aus dem Frühmittelalter. Insgesamt umfasst der Bestand rund 170'000 Bücher und weitere Medien, darunter etwa 2100 Handschriften sowie 1650 Inkunabeln und Frühdrucke.

Die Bibliothek gehört zum Stiftsbezirk St. Gallen, der seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Gleich nebenan steht die barocke Kathedrale aus dem 18. Jahrhundert. Während der Eintritt in die Kathedrale kostenlos ist, wird für die Besichtigung des historischen Bibliothekssaals Eintritt verlangt.

Säntis und Schwägalp: Bergwelt auch ohne Gipfelbahn

Der Säntis ist mit 2502 Metern der höchste Berg des Alpsteins. Auf seinem Gipfel treffen die Kantone St. Gallen, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden zusammen. Bei guter Sicht reicht das Panorama über sechs Länder.