Wer die Herbstferien 2026 im Kanton St. Gallen verbringt oder einen Ausflug dorthin machen mag, hat die Wahl zwischen Kultur, Wandern und Sport. In der Kantonshauptstadt erzählen jahrhundertealte Gebäude von der Geschichte der Region. Weiter südlich prägen die Gipfel des Alpsteins und das Rheintal die Landschaft. Wir stellen fünf Ausflugsmöglichkeiten vor.
Stiftsbibliothek St. Gallen: Bücher aus vergangenen Jahrhunderten
Die Stiftsbibliothek St. Gallen zählt zu den bedeutendsten historischen Bibliotheken der Welt. Ihre Geschichte ist eng mit dem ehemaligen Benediktinerkloster verbunden, dessen Ursprünge bis ins Jahr 612 zurückreichen. Besonders wertvoll ist die weitgehend erhaltene Handschriftensammlung aus dem Frühmittelalter. Insgesamt umfasst der Bestand rund 170'000 Bücher und weitere Medien, darunter etwa 2100 Handschriften sowie 1650 Inkunabeln und Frühdrucke.
Die Bibliothek gehört zum Stiftsbezirk St. Gallen, der seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Gleich nebenan steht die barocke Kathedrale aus dem 18. Jahrhundert. Während der Eintritt in die Kathedrale kostenlos ist, wird für die Besichtigung des historischen Bibliothekssaals Eintritt verlangt.
Säntis und Schwägalp: Bergwelt auch ohne Gipfelbahn
Der Säntis ist mit 2502 Metern der höchste Berg des Alpsteins. Auf seinem Gipfel treffen die Kantone St. Gallen, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden zusammen. Bei guter Sicht reicht das Panorama über sechs Länder.
Wegen Erneuerungsarbeiten bleibt die Säntis-Schwebebahn vom 1. Mai bis Spätherbst 2026 ausser Betrieb. Die Schwägalp am Fuss des Berges kann weiterhin besucht werden. Das Hotel und die Gastronomiebetriebe bleiben geöffnet. Wer in der Umgebung wandern möchte, sollte sich vorab über die Wetter- und Wegverhältnisse informieren.
Altstadt St. Gallen: 111 Erker und historische Gassen
Die Altstadt von St. Gallen ist bekannt für ihre 111 kunstvoll verzierten Erker. Zu ihnen gehören der Kamel-, Greif- und Pelikan-Erker. Die verkehrsberuhigten Gassen führen vorbei an historischen Fassaden, kleinen Geschäften und Cafés.
Auch die Vergangenheit als Textilstadt ist noch heute sichtbar. Das Textilmuseum zeigt unter anderem historische Gewebe und Stickereien. Eine weitere Besonderheit sind die traditionellen Erststockbeizli, die sich im ersten Stock älterer Häuser befinden.
Wildmannli Bike: 120 Kilometer von Sargans nach St. Gallen
Wer die Ostschweiz mit dem Mountainbike erkunden möchte, kann die Wildmannli-Bike-Route unter die Räder nehmen. Sie führt von Sargans nach St. Gallen und ist rund 120 Kilometer lang. Insgesamt sind etwa 4400 Höhenmeter im Aufstieg und 4200 Höhenmeter im Abstieg zu bewältigen.
Technisch gilt die Strecke als leicht, konditionell ist sie jedoch anspruchsvoll. Die Route ist in drei Etappen unterteilt und eignet sich deshalb besonders für eine mehrtägige Tour. Vor der Abfahrt empfiehlt es sich, die aktuellen Wegverhältnisse und mögliche Sperrungen zu prüfen.
Saxer Lücke: Wandern zwischen steilen Felswänden
Die Saxer Lücke liegt im Alpstein an der Grenze zwischen St. Gallen und Appenzell Innerrhoden. Der Gebirgspass ist für seine markanten Felsformationen bekannt. Von dort reicht der Blick über das Rheintal bis zu den Vorarlberger Alpen.
Zur Saxer Lücke führen mehrere Bergwanderwege, beispielsweise vom Berggasthaus Staubern. Gerade im Herbst kann die Aussicht eindrücklich sein, wenn Nebelfelder im Tal liegen. Für die Wanderung sind gutes Schuhwerk, Trittsicherheit und geeignete Wetterbedingungen wichtig.