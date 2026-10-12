Panorama

Die Herbstferien 2026 bieten Gelegenheit für einen Besuch an der Chilbi, am Jahrmarkt oder an einer Herbstmesse. Welche Veranstaltungen finden in der Schweiz während der Schulferien statt?

Riesenrad, Marktstände oder einfach ein gemütlicher Bummel: Auch im Herbst stehen in verschiedenen Schweizer Kantonen Chilbis und traditionelle Volksfeste auf dem Programm. Wer in den Herbstferien 2026 einen Ausflug plant, hat mehrere Möglichkeiten. Hier gibt es die Veranstaltungen im Überblick.

Herbstferien 2026: Diese Chilbis und Herbstmärkte finden statt

Allerdings beginnen und enden die Schulferien nicht überall gleichzeitig. Die folgende Übersicht berücksichtigt Veranstaltungen, die vollständig oder zumindest teilweise in die jeweiligen Herbstferien fallen.

Aargau (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)

MAG Aarau: 24. bis 27. September

Winzerfest Döttingen: 2. bis 4. Oktober

Herbstmarkt Rheinfelden: 3. bis 4. Oktober

Hela Laufenburg: 9. bis 11. Oktober

Basel-Landschaft (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)

Chilbi Birsfelden: 25. bis 27. September

Herbstmarkt Arlesheim: 17. Oktober (nur während der längeren Ferien des Gymnasiums Laufental-Thierstein, die bis 18. Oktober dauern)

Bern (Deutsch: Herbstferien vom 19. September bis 11. Oktober, Französisch: 3. Oktober bis 11. Oktober)

Herbstmesse Saint-Imier: 2. Oktober

Klosterkilbi St. Urban–Roggwil: 9. bis 11. Oktober

Luzern (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)

Lozärner Määs: 3. bis 18. Oktober

Klosterkilbi St. Urban–Roggwil: 9. bis 11. Oktober

Schaffhausen (Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober)

Herblinger Chilbi: 26. und 27. September

Schwyz (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)

Chlosterchilbi: 25. bis 27. September

Siebnermärt: 27. bis 29. September

Steiner Chilbi: 2. bis 5. Oktober

Chilbi Reichenburg: 10. und 11. Oktober

Schwyzer Chilbi: 10. bis 12. Oktober

Solothurn (Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober)

Herbstmesse Solothurn: 18. bis 27. September

Die genannten Ferientermine beziehen sich auf die Mittel- und Berufsschulen.

St. Gallen (Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober)

Herbstmarkt Uzwil: 25. und 26. September

Seechilbi Schmerikon: 25. bis 27. September

Chilbi Bichwil: 26. und 27. September

OLMA St. Gallen: 8. bis 18. Oktober

Chilbi Murg: 16. bis 18. Oktober

Chilbi Eschenbach: 17. und 18. Oktober

Wallis (Herbstferien vom 10. bis 25. Oktober)

Foire du Valais: 2. bis 11. Oktober

Kastanienfest Fully: 17. und 18. Oktober

Im französischsprachigen Wallis beginnen die Herbstferien erst am 15. Oktober. Die Foire du Valais überschneidet sich deshalb nur mit den Ferien im deutschsprachigen Kantonsteil.

Zürich (Herbstferien vom 3. bis 18. Oktober)

Chilbi Urdorf: 2. bis 4. Oktober

Chilbi Bubikon: 2. bis 4. Oktober

Chilbi Oetwil am See: 2. bis 4. Oktober

Die Ferientermine entsprechen der Übersicht der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). Einzelne Gemeinden und Schulen können davon abweichen. Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Veranstaltungstermine können sich kurzfristig ändern. Es empfiehlt sich deshalb, die Angaben vor einem Besuch beim jeweiligen Veranstalter zu überprüfen.