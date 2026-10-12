Die Herbstferien 2026 bieten Gelegenheit für einen Besuch an der Chilbi, am Jahrmarkt oder an einer Herbstmesse. Welche Veranstaltungen finden in der Schweiz während der Schulferien statt?
Riesenrad, Marktstände oder einfach ein gemütlicher Bummel: Auch im Herbst stehen in verschiedenen Schweizer Kantonen Chilbis und traditionelle Volksfeste auf dem Programm. Wer in den Herbstferien 2026 einen Ausflug plant, hat mehrere Möglichkeiten. Hier gibt es die Veranstaltungen im Überblick.
Herbstferien 2026: Diese Chilbis und Herbstmärkte finden statt
Allerdings beginnen und enden die Schulferien nicht überall gleichzeitig. Die folgende Übersicht berücksichtigt Veranstaltungen, die vollständig oder zumindest teilweise in die jeweiligen Herbstferien fallen.
Aargau (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)
- MAG Aarau: 24. bis 27. September
- Winzerfest Döttingen: 2. bis 4. Oktober
- Herbstmarkt Rheinfelden: 3. bis 4. Oktober
- Hela Laufenburg: 9. bis 11. Oktober
Basel-Landschaft (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)
- Chilbi Birsfelden: 25. bis 27. September
- Herbstmarkt Arlesheim: 17. Oktober (nur während der längeren Ferien des Gymnasiums Laufental-Thierstein, die bis 18. Oktober dauern)
Bern (Deutsch: Herbstferien vom 19. September bis 11. Oktober, Französisch: 3. Oktober bis 11. Oktober)
- Herbstmesse Saint-Imier: 2. Oktober
- Klosterkilbi St. Urban–Roggwil: 9. bis 11. Oktober
Luzern (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)
- Lozärner Määs: 3. bis 18. Oktober
- Klosterkilbi St. Urban–Roggwil: 9. bis 11. Oktober
Schaffhausen (Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober)
- Herblinger Chilbi: 26. und 27. September
Schwyz (Herbstferien vom 26. September bis 11. Oktober)
- Chlosterchilbi: 25. bis 27. September
- Siebnermärt: 27. bis 29. September
- Steiner Chilbi: 2. bis 5. Oktober
- Chilbi Reichenburg: 10. und 11. Oktober
- Schwyzer Chilbi: 10. bis 12. Oktober
Solothurn (Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober)
- Herbstmesse Solothurn: 18. bis 27. September
Die genannten Ferientermine beziehen sich auf die Mittel- und Berufsschulen.
St. Gallen (Herbstferien vom 26. September bis 18. Oktober)
- Herbstmarkt Uzwil: 25. und 26. September
- Seechilbi Schmerikon: 25. bis 27. September
- Chilbi Bichwil: 26. und 27. September
- OLMA St. Gallen: 8. bis 18. Oktober
- Chilbi Murg: 16. bis 18. Oktober
- Chilbi Eschenbach: 17. und 18. Oktober
Wallis (Herbstferien vom 10. bis 25. Oktober)
- Foire du Valais: 2. bis 11. Oktober
- Kastanienfest Fully: 17. und 18. Oktober
Im französischsprachigen Wallis beginnen die Herbstferien erst am 15. Oktober. Die Foire du Valais überschneidet sich deshalb nur mit den Ferien im deutschsprachigen Kantonsteil.
Zürich (Herbstferien vom 3. bis 18. Oktober)
- Chilbi Urdorf: 2. bis 4. Oktober
- Chilbi Bubikon: 2. bis 4. Oktober
- Chilbi Oetwil am See: 2. bis 4. Oktober
Die Ferientermine entsprechen der Übersicht der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). Einzelne Gemeinden und Schulen können davon abweichen. Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Veranstaltungstermine können sich kurzfristig ändern. Es empfiehlt sich deshalb, die Angaben vor einem Besuch beim jeweiligen Veranstalter zu überprüfen.